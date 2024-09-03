不只江蕙！國慶晚會卡司曝光　約2萬席座位「初規劃線上、實體索票」

▲江蕙。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋預計於10月5日國慶晚會舉辦首場非體育賽事活動，天后「二姐」江蕙確定復出開唱，台北市政府規劃9月下旬開放民眾索票。據了解，卡司包括台語天后黃妃、台灣歌手「小胖」林育羣，以及台語金曲歌王翁立友，知情人士透露，初步規劃採「實名制」精神，且線上、實體開放索票，另因國安考量不開放4、5樓，估約2萬席座位。

在台北市長蔣萬安多次喊話且親自拜訪邀約下，寬宏藝術日前證實，江蕙確定在國慶晚會復出開唱。而蔣萬安也於消息曝光後，先在臉書上發出愛心表情，隔一天被問到希望江蕙唱什麼歌曲時，蔣更開心地直接清唱《愛我三分鐘》，表示接下來會努力將國慶晚會辦好，讓所有歌迷享受到期待已久的歌聲跟回憶。

台北市觀傳局日前表示，預估9月下旬開放民眾索票。至於外界最關心的卡司名單，據了解，除了江蕙以外，還有黃妃、林育羣、翁立友等歌手。

台北大巨蛋可容納5萬多人，但由於當天總統賴清德將與會出席，知情人士透露，考量國安因素，不會開放大巨蛋4、5樓座位，因此人數預估為2萬人左右，初步規劃方向會有「實名制」精神，且線上、實體開放索票；至於外界期盼的「實名抽選制」，倘若民眾強烈希望採此模式，也可納入討論。