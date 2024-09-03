　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只江蕙！國慶晚會卡司曝光　約2萬席座位「初規劃線上、實體索票」

▲ 第17場江蕙演唱會-慶功（圖／記者黃克翔攝）

▲江蕙。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋預計於10月5日國慶晚會舉辦首場非體育賽事活動，天后「二姐」江蕙確定復出開唱，台北市政府規劃9月下旬開放民眾索票。據了解，卡司包括台語天后黃妃、台灣歌手「小胖」林育羣，以及台語金曲歌王翁立友，知情人士透露，初步規劃採「實名制」精神，且線上、實體開放索票，另因國安考量不開放4、5樓，估約2萬席座位。

在台北市長蔣萬安多次喊話且親自拜訪邀約下，寬宏藝術日前證實，江蕙確定在國慶晚會復出開唱。而蔣萬安也於消息曝光後，先在臉書上發出愛心表情，隔一天被問到希望江蕙唱什麼歌曲時，蔣更開心地直接清唱《愛我三分鐘》，表示接下來會努力將國慶晚會辦好，讓所有歌迷享受到期待已久的歌聲跟回憶。

台北市觀傳局日前表示，預估9月下旬開放民眾索票。至於外界最關心的卡司名單，據了解，除了江蕙以外，還有黃妃、林育羣、翁立友等歌手。

台北大巨蛋可容納5萬多人，但由於當天總統賴清德將與會出席，知情人士透露，考量國安因素，不會開放大巨蛋4、5樓座位，因此人數預估為2萬人左右，初步規劃方向會有「實名制」精神，且線上、實體開放索票；至於外界期盼的「實名抽選制」，倘若民眾強烈希望採此模式，也可納入討論。

ET快訊
快訊／田曉雯奪帕運桌球銅牌！
體育大亨老爸身價破2400億台幣　世界第6美網女將「有點困擾
摩羯海上漫步「最快周五新颱風生成」　氣象署曝降雨熱區
快訊／俄羅斯飛彈炸烏克蘭　41死180傷
快訊／忠孝橋往台北搶修完成　侯友宜：明清晨6時通車
國道「偽變車牌」飆3倍！　冒出上千輛
控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

快訊／新北忠孝橋第一階段搶修完成！　侯友宜宣布：4日清晨6時通車

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　梅克爾昔也送習近平地圖

小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了

產業顧問稱「僅提高最低工資無法解決低薪」　行政院：需定義低薪族群

控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係人

不只江蕙！國慶晚會卡司曝光　約2萬席座位「初規劃線上、實體索票」

桃園93軍人節忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍先烈奉獻

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

快訊／新北忠孝橋第一階段搶修完成！　侯友宜宣布：4日清晨6時通車

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　梅克爾昔也送習近平地圖

小草病發「四叉貓黃瓊慧詛咒狂笑」　詹江村：玩出人命了

產業顧問稱「僅提高最低工資無法解決低薪」　行政院：需定義低薪族群

控京華城布局8年「包圍柯市府」！高嘉瑜揭9官員名單：全是關係人

不只江蕙！國慶晚會卡司曝光　約2萬席座位「初規劃線上、實體索票」

桃園93軍人節忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍先烈奉獻

四叉貓害死小草？史書華批「該被譴責的是民眾黨，不是受害者」

快訊／田曉雯苦戰5局巴黎帕運4強戰敗北　仍奪桌球女單銅牌

柯震東現身信義街頭...自認沒豔遇！　被問「結婚話題」鬆口回應了

分析／國民黨挺柯策略兩頭空　中間選民批雙標、小草回流民進黨

強化防疫能量！新北鶯歌區公所獲永猷贈37.5萬片口罩

蒂妲史雲頓告別台北就直奔威尼斯影展　合作茱莉安摩爾新片大受好評

被高嘉瑜指關係人　黃一平澄清：京華城容積調整過程「是我回市府前」

華航以每股53.49元完成釋出台灣虎航　旅天下取得1000張

告五人北京開唱「場地也升級」　工作滿到2026年超猛！

講電話太大聲「緊急按鈕當服務鈴」呼叫列車長　台鐵：最高罰百萬

美2ｍ高鴕鳥突跳車癱瘓交通　民眾拿食物+輕推「幫忙哄」

政治熱門新聞

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　掀國際熱議「打到痛點」

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

民進黨大翻車！　立委：民進黨代北檢發言「完全符合社會觀感」

永和男墜樓亡傳是柯文哲支持者　民眾黨：該黨員曾遭公審、言語霸凌

鍾小平現身北檢提供情資　可能讓柯文哲「一槍斃命」

民眾黨無人不是保皇派　掀挺柯戰清白最後底牌

柯文哲2日晚上神秘行程去哪？　吳怡萱哽咽：他去看手術後的爸爸

退役少將「中國促統大會」聽國歌　近十萬月退俸恐蒸發

柯文哲替邵琇珮講「公道話」

憂「綠說有罪就有罪」　柯文哲估檢昨未抗告理由：動用國家力量研究我

幕後／民進黨「柯文哲案圖卡失誤」決策曝　忽略政治效應反撲

高雄國賓容積率1142％　陳其邁回應了

柯文哲無保請回　美女發言人宣布：今天起吃素一年

更多熱門

相關新聞

上課2天「北市4高中生請心理假」　教育局：4情況自我評估

上課2天「北市4高中生請心理假」　教育局：4情況自我評估

高中職學生「身心調適假」今年8月起全面上路，學生每學期可請3天。據台北市教育局統計，開學上課日2天，已有4校共4名學生申請。教育局也製作關懷小卡，提醒學生若遇到情緒低落、課業壓力、同儕排擠，以及對未來感到徬徨等問題，即可評估是否請假自我調適。

鍾小平稱柯拿3、4億　民眾黨明提告

鍾小平稱柯拿3、4億　民眾黨明提告

應曉薇涉貪　北市黨部建議一審有罪重懲

應曉薇涉貪　北市黨部建議一審有罪重懲

諷「不知道」成柯文哲政治生命葉克膜　吳靜怡：像無能失智稻草人

諷「不知道」成柯文哲政治生命葉克膜　吳靜怡：像無能失智稻草人

轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

轟柯文哲「不知容積率840%」離譜　黃暐瀚曝往事質疑：市長會不知？

關鍵字：

北市台北市台北市政府江蕙蔣萬安國慶晚會歌手

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面