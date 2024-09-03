房子是誰的！鍾小平現身北檢提供情資　可能讓柯文哲「一槍斃命」

▲鍾小平今現身北檢提供情資，並提到正在查勾稽那個房子是誰的，如果是那個人的話，將可能讓柯文哲「一槍斃命」。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積案，北檢調查後對柯聲押，不過北院法官判定「無保請回」，北檢將在限期內提出抗告。國民黨台北市議員鍾小平今（3）日現身北檢提供情資，並提到正在查勾稽那個房子是誰的，如果是那個人的話，將可能讓柯文哲「一槍斃命」。

京華城容積率案持續延燒，北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、時任台北市副市長彭振聲都已遭到羈押禁見，涉案柯文哲則獲法官判定「無保請回」，檢方近日將再提出抗告。

正當檢方持續調查案情之際，鍾小平今現身北檢，面對大批媒體訪問，他坦言是來提供檢調情資，並透露正在調查柯文哲以現金4,300萬元購買中正區濟南大樓商辦的事件。

鍾小平提到，要請檢方去釐清這起房屋交易是否與威京集團有關係，勾稽那個房子是誰的，如果是那個人的話，將可能讓柯文哲「一槍斃命」，因若有牽連的話，就可能有對價關係。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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