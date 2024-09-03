日相岸田文雄9月底卸任　正式敲定6、7日訪韓行程

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄恢復「穿梭外交」，日韓關係迎來改善契機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本即將於本月27日針對下一屆自民黨總裁（黨主席）選舉進行投開票，而先前宣布退出競選的現任首相岸田文雄積極向南韓表示，盼能在9月底卸任首相前再度出訪南韓。如今，日韓兩國終於正式敲定出訪行程，南韓總統辦公室透露，岸田文雄將於本月6、7日訪韓。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人室今（3）日發布新聞稿，透露岸田文雄將於6、7日訪韓，作為卸任前韓日兩國間「穿梭外交」的一環，屆時岸田將和南韓總統尹錫悅進行雙邊會談，回顧過去11次兩人會談後所達成的韓日外交成果，並討論未來兩國之間的合作、地區合作、全球議題合作與發展方向等。

岸田文雄也期盼，希望能以過去擔任首相時在對外政策、日韓關係發展的經驗為基礎，持續向下一屆的首相提出具有建設性的發言。

根據日媒《讀賣新聞》，日本內閣官房長官林芳正3日下午也在例行記者會上，證實岸田文雄將於6、7日訪韓，強調此次訪韓時和尹錫悅之間進行的會談上，將重申日韓兩國有意維持溝通的相關立場，作為日韓兩國領導人互訪「穿梭外交」的一環。

針對此次岸田文雄訪韓，林芳正解釋，「明年日韓兩國將迎來『外交關係正常化』60周年，對於兩國關係是否能迎來更進一步的發展，此次出訪至關重要。」

據悉，尹錫悅上任後積極恢復韓日兩國間的外交關係，去年3月訪日後，岸田文雄也於同年5月訪韓，「穿梭外交」正式宣告恢復，隨後兩人進行12次的雙邊會談。去年8月，尹錫悅、岸田文雄、美國總統拜登更在華府近郊大衛營召開會談，三方一致同意強化發展美日韓國防安全、經濟合作。

對於岸田文雄即將到來，尹錫悅也在8月29日的記者會上表示，「若岸田首相決定訪韓，我們始終保持歡迎的態度。」