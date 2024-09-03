　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日相岸田文雄9月底卸任　正式敲定6、7日訪韓行程

▲▼南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄7日在南韓總統辦公室展開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄恢復「穿梭外交」，日韓關係迎來改善契機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本即將於本月27日針對下一屆自民黨總裁（黨主席）選舉進行投開票，而先前宣布退出競選的現任首相岸田文雄積極向南韓表示，盼能在9月底卸任首相前再度出訪南韓。如今，日韓兩國終於正式敲定出訪行程，南韓總統辦公室透露，岸田文雄將於本月6、7日訪韓。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人室今（3）日發布新聞稿，透露岸田文雄將於6、7日訪韓，作為卸任前韓日兩國間「穿梭外交」的一環，屆時岸田將和南韓總統尹錫悅進行雙邊會談，回顧過去11次兩人會談後所達成的韓日外交成果，並討論未來兩國之間的合作、地區合作、全球議題合作與發展方向等。

岸田文雄也期盼，希望能以過去擔任首相時在對外政策、日韓關係發展的經驗為基礎，持續向下一屆的首相提出具有建設性的發言。

根據日媒《讀賣新聞》，日本內閣官房長官林芳正3日下午也在例行記者會上，證實岸田文雄將於6、7日訪韓，強調此次訪韓時和尹錫悅之間進行的會談上，將重申日韓兩國有意維持溝通的相關立場，作為日韓兩國領導人互訪「穿梭外交」的一環。

針對此次岸田文雄訪韓，林芳正解釋，「明年日韓兩國將迎來『外交關係正常化』60周年，對於兩國關係是否能迎來更進一步的發展，此次出訪至關重要。」

據悉，尹錫悅上任後積極恢復韓日兩國間的外交關係，去年3月訪日後，岸田文雄也於同年5月訪韓，「穿梭外交」正式宣告恢復，隨後兩人進行12次的雙邊會談。去年8月，尹錫悅、岸田文雄、美國總統拜登更在華府近郊大衛營召開會談，三方一致同意強化發展美日韓國防安全、經濟合作。

對於岸田文雄即將到來，尹錫悅也在8月29日的記者會上表示，「若岸田首相決定訪韓，我們始終保持歡迎的態度。」

ET快訊
愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不
快訊／柯文哲抗告何時揭曉　高院回應了
快訊／程銘志挺進帕運桌球男單金牌戰
高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　授權無償試用
鍾小平現身北檢提供情資　可能讓柯文哲「一槍斃命」
快訊／台66線失控追撞車禍！　後方狂塞3km

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威公主嫁美國薩滿「婚宴撈很大」　賓客得付9萬跑趴費還禁用手機

空巴A350出包！國泰清查結果「15架要換零件」　華航回應曝光

日相岸田文雄9月底卸任　正式敲定6、7日訪韓行程

變態尪下藥9年！約72男性侵妻子92次　她勇敢站出選擇公開審判

狠母要和男友私奔！看劇現學屠3歲女「拋屍灌木叢」　家中地板全是血

囚犯屍體堆滿地！剛果「大規模越獄」釀奪命踩踏　129死59傷

英女遊巴黎被性侵！深夜被帶去酒吧　遭下藥後在陌生房間醒來

南韓醫療慘劇！2歲女童痙攣發作「遭11醫院拒收」　腦損傷昏迷1個月

教宗12天訪亞太4國　首站抵雅加達「將親自主持彌撒」

變態媽為保戀情！「下藥迷暈6歲女」獻給男友性侵　被判入獄17年

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

挪威公主嫁美國薩滿「婚宴撈很大」　賓客得付9萬跑趴費還禁用手機

空巴A350出包！國泰清查結果「15架要換零件」　華航回應曝光

日相岸田文雄9月底卸任　正式敲定6、7日訪韓行程

變態尪下藥9年！約72男性侵妻子92次　她勇敢站出選擇公開審判

狠母要和男友私奔！看劇現學屠3歲女「拋屍灌木叢」　家中地板全是血

囚犯屍體堆滿地！剛果「大規模越獄」釀奪命踩踏　129死59傷

英女遊巴黎被性侵！深夜被帶去酒吧　遭下藥後在陌生房間醒來

南韓醫療慘劇！2歲女童痙攣發作「遭11醫院拒收」　腦損傷昏迷1個月

教宗12天訪亞太4國　首站抵雅加達「將親自主持彌撒」

變態媽為保戀情！「下藥迷暈6歲女」獻給男友性侵　被判入獄17年

全家餐飲250萬股現增　募資規模上看2億元

桃園93軍人節忠靈祠秋祭　張善政：勿忘國軍先烈奉獻

新北黑警兼差開賭場、收賄討債！狠撈672萬　金流成鐵證被起訴

上周再增4例M痘確診！1496人搶打疫苗創新高　快速檢驗昨上線

U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

教育部首推「跨領域學士」可修4大專長　最快下學期實施

挪威公主嫁美國薩滿「婚宴撈很大」　賓客得付9萬跑趴費還禁用手機

快訊／程銘志強勢出擊　挺進巴黎帕運桌球男單金牌戰

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

開學不到一周！高雄23班因腸病毒停課　就診人次進流行期

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

罕見！「深海隱士」現蹤南極

FB盟友行銷簡報外洩　曝靠偷聽精準投廣告

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

全球首例！空巴A350「引擎起火」　原因曝光

法國男迷昏妻子供72人性侵　出庭受審

JK羅琳又開砲　轟帕運跨性別選手公然作弊

芝加哥地鐵凌晨爆槍擊　4乘客睡夢中遭槍殺

正妹拍「色色廚房」　鍋子發爐竄大火

水電工在客戶家裝針孔　偷拍16女10年

太空人滯留2個月　太空船突傳砰砰敲門怪聲

洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！

幫你提離職！日本興職業「代客離職」爆紅

床太小！　帕運「身高246cm選手」被迫睡地上

X停運　巴西總統：世界沒義務忍受馬斯克

更多熱門

相關新聞

2歲女童痙攣「遭11醫院拒收」　腦損傷昏迷

2歲女童痙攣「遭11醫院拒收」　腦損傷昏迷

南韓政府今年2月祭出醫療改革後，引發全國超過1萬多名住院醫師罷工，隨著辭呈正式受理，造成各大醫院急診室人力緊縮，能否24小時正常營運都是問題。一名2歲大的女童出現高燒、痙攣等症狀，儘管母女倆已搭上救護車，然而卻連續遭到11間醫院拒收，導致女童腦部永久損傷，昏迷一個多月仍未清醒。

啦啦隊太讚　日本武士隊視覺衝擊

啦啦隊太讚　日本武士隊視覺衝擊

吃午餐崩潰！韓移工在便當夾到「青蛙屍體」

吃午餐崩潰！韓移工在便當夾到「青蛙屍體」

林芳正宣布參選日本自民黨總裁

林芳正宣布參選日本自民黨總裁

泯滅人性！韓男「領養虐殺21隻幼貓」發洩

泯滅人性！韓男「領養虐殺21隻幼貓」發洩

關鍵字：

日韓要聞岸田文雄日本南韓尹錫悅訪韓日韓會談

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

快訊／永和男墜樓亡！曾赴北檢搶四叉貓器材挨告

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面