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南韓醫療慘劇！2歲女童痙攣發作「遭11醫院拒收」　腦損傷昏迷1個月

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲南韓住院醫師罷工，導致醫院急診室人力嚴重不足。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今年2月祭出醫療改革後，引發全國超過1萬多名住院醫師罷工，隨著辭呈正式受理，造成各大醫院急診室人力緊縮，能否24小時正常營運都是問題。一名2歲大的女童出現高燒、痙攣等症狀，儘管母女倆已搭上救護車，然而卻連續遭到11間醫院拒收，導致女童腦部永久損傷，昏迷一個多月仍未清醒。

根據《韓聯社》、《首爾新聞》，京畿道北部消防災難本部今（3）日證實上述不幸的消息，這起事件發生在8月4日晚間8時40分，京畿道高陽市一山東區一名2歲大（28個月大）的女童出現高燒、痙攣症狀，女童母親緊急撥打119專線報案，經過11分鐘後母女倆終於搭上救護車。

然而母女倆搭上救護車後，急救隊員卻向女童母親坦言「現在並沒有能夠收治女童的醫院，所以媽媽您得跟著我們一起給醫院撥打電話」。

在10多分鐘以內，女童母親接連向京畿道高陽市一山地區3間醫院、金浦市2間醫院、議政府市1間醫院撥打電話，然而卻因為當天是周日、缺乏足夠的醫療人力，導致遭到上述6間位於京畿道西北部的醫院「拒收」。

隨後，女童母親和急救隊員又向富川市1間醫院、首爾市4間醫院撥打電話，不過卻也是徒勞無功。在經過一個多小時後，位於仁川的仁荷大學醫院急診室才終於決定收治女童，這是他們撥打電話的第12間醫院。

韓媒《KBS News》公開救護車上的監視器畫面，只見遭到院方拒絕收治的女童母親，不斷用手掩面痛哭、並不時舉起雙手做出求饒手勢，望向病情嚴重的女兒，表情甚是絕望，令人看了也覺得鼻酸。當時接線的醫院人員也不以為意，向女童母親答道，「反正你們已經待在119救護車上，應該沒差了吧！」

拒絕收治女童的11間醫院急診室表示，當時缺乏足夠的醫療團隊。就連經營兒童急診室的醫院也表示，「雖然我們目前有小兒科醫師，但卻沒有小兒神經科醫師」，因此拒絕收治女童。

儘管女童在痙攣發作時仍能維持清醒，然而在經過一個多小時的折騰，儘管到院投藥後已經停止痙攣症狀，不過女童卻因經歷長時間且嚴重的腦部損傷，在錯失黃金治療時機以後，昏迷一個多月至今仍尚未清醒。

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