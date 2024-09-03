林芳正宣布參選日本自民黨總裁　從政30年二度參選

▲日本內閣官房長官林芳正3日召開記者會，宣布正式投入自民黨總裁選舉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨即將於本月進行下屆總裁（黨主席）投票，預計12日公布告示、27日投開票，目前黨內11人有意參選。在此之際，現任內閣官房長官林芳正今（3）日下午在國會召開記者會，正式表態參選總裁，盼打造體貼人民的政治。

根據《日本放送協會》，林芳正3日下午2時30分（台灣時間下午1時30分）在國會召開記者會，宣布將參選自民黨總裁，是30年政治生涯中繼2012年以後第二度投入參選，首先他提到日本在各領域面臨到非常嚴峻的情況，促使他決定投入選戰，針對少子化、教育、人工智慧（AI）等問題提出想法。

針對近年來自民黨派閥政治、派對資金等問題，林芳正表示，「（上述政治醜聞）有損全國民眾的信任，我在此深深致歉。我始終難以忘懷，岸田首相身為黨首負責任的態度。對此，我將銘記於心，拚盡全力恢復全民對於黨的信任，盼能重回讓國民有感的政治。」

林芳正也表示，在過去的政治生涯中，有擔任防衛大臣、農林水產大臣、外務大臣的經驗，因此期盼在明年能夠憑藉過去30年擔任議員的經驗和成績，為國家付出。

據悉，在此次自民黨總裁選舉中，目前已有前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長石破茂、現任數位大臣河野太郎召開記者會，正式宣布參選。