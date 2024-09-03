午餐吃到一半崩潰！韓移工在便當夾到「青蛙屍體」　加料不是第一次

▲南韓蔚山某工廠工地，有移工享受午餐之際，在便當裡發現青蛙屍體。（圖／翻攝自全國建設工會蔚山分部）

記者羅翊宬／編譯

南韓蔚山市某處工廠建設現場，驚傳有外籍移工在享用美味的便當時，竟然在便當內發現一隻「青蛙屍體」，嚇得他趕緊將褐色的青蛙屍體從便當配菜裡夾出、放進紙杯裡拍照。對此，相關職業工會召開記者會披露，這已經不是第一起便當裡發現異物滲透的案例，呼籲上級重視食安問題。

根據韓媒《韓民族新聞》，位於蔚山廣域市南區石化工業園區化學物質製造商工廠建設工地，有外籍移工8月26日享用午餐便當時，突然在便當的配菜裡發現竟然夾著褐色異物，然而用筷子夾起來後發現，竟然是一隻死去的青蛙屍體，嚇得他連忙將青蛙屍體夾到白色紙杯裡。

相關職業工會蔚山分部昨（2）日針對此事召開記者會，公開近年來外籍移工的便當接連發現夾雜異物的案例，包括蔚山廣域市蔚州郡溫山工業園區的精煉石油槽建設現場，也有移工在便當裡發現竟然夾雜著蚰蜒，只見白飯裡藏著詭異綠色的異物，令人感到非常噁心。

報導指出，工廠建設相關合作公司在與餐飲業業者簽約後，由該業者提供移工便當。

▲▼南韓蔚山也有員工在便當裡的白飯發現夾雜著綠色蚰蜒。（圖／翻攝自全國建設工會蔚山分部）

該工會在記者會上表示，「考量到職業的特性，現場並沒有能提供移工們飽餐一頓的員工餐廳，因此大部分的員工只好訂便當來解決午餐。然而，光是在1天之內，就會接到至少3到4起對於便當感到不滿的投訴。此次竟然發現青蛙屍體，令人感到相當震撼。」

該工會更在記者會上提到去年11月的案例，當時慶尚北道浦項市浦項鋼鐵煉鐵廠建設工程時，曾發生集體食物中毒的案例，造成來自蔚山地區的20多名員工因食物中毒而緊急送醫，其中甚至還有1人死亡。