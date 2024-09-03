鍾小平稱柯文哲拿3、4億京華城公關費　民眾黨：再不道歉「明提告」

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院2日凌晨裁定柯無保請回；但國民黨台北市議員鍾小平早於1日在政論節目稱「京華城案的公關費將近5億，其中有3到4億是柯文哲的」，引來民眾黨駁斥，但鍾小平仍不斷與民眾黨發言人吳怡萱槓上，認為對方蹭聲量。吳怡萱3日表示，如果鍾小平今天不道歉，民眾黨4日就會提告。

針對近期鍾小平跟她槓上，但鍾小平不認為自己有錯，還覺得是吳在蹭聲量，是不是擔心以後成為中正萬華市議員選舉的對手？吳怡萱3日於台玻大樓受訪時回應，自己在2022年於中正萬華參選過一次，「我深知鍾小平他是什麼樣的人。」

吳怡萱提及，鍾小平在節目上公然造謠說「柯文哲拿京華城的公關費3到4億」，但至今沒有拿出任何的證據，自己當天在地檢署前公開要求鍾小平限期道歉，但到現在卻沒看到正面回應，「我今天再次喊話鍾小平，你要不要趕快道歉？不然就拿出證據來，現在連檢調都還沒有查出金流，你憑什麼知道說柯文哲有拿京華城3到4億元？」

吳怡萱痛斥，「你（鍾小平）指控人要有證據啊！不是這樣隨便上節目就編故事造謠，這是什麼樣的民意代表？我們這邊還是要求鍾小平限期道歉，否則我們最快就明天要去提告了，如果你今天不道歉，我們明天就會提告。」

媒體追問，怎麼看鍾小平3日突然跑到北檢，表示要來找檢察官提供「重要情資」，並透露與商辦有關？吳怡萱指出，買商辦的消息不用鍾小平獲得情資，大家都知道資金來源在哪，但鍾所謂的3億至4億金錢到底在哪裡，鍾小平要不要跟社會大眾說明？

另外，由於吳怡萱是上一屆中正萬華市議員「落選頭」，國民黨台北市議員應曉薇捲入涉貪案後，聲勢可能有下跌趨勢，被問到2026會不會較容易選上？吳怡萱強調，目前還沒辦法思考選舉的事情，現階段希望趕快讓柯文哲度過難關。