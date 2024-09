JK羅琳又開砲！　怒轟帕運首位「跨性別選手」：作弊好榜樣

▲ JK羅琳發文嘲諷跨性別選手。(圖/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴黎奧運性別爭議令台灣金牌拳后林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙飽受質疑,知名作家JK羅琳(J. K. Rowling)公開發文狙擊更加劇風波,而奧運結束後她將砲火轉向帕運,攻擊史上首位跨性別選手佩特里洛(Valentina Petrillo)公然作弊,簡直是「自豪的騙子」。

▲ 佩特里洛在400公尺半決賽出局,接下來還有200公尺賽事。(圖/路透)

綜合《每日郵報》等外媒,義大利視障運動員佩特里洛(Valentina Petrillo)現年51歲,是帕運史上首位公開跨性別選手,出戰女子200及400公尺短跑賽事,2日晚間出戰400公尺半決賽,以57.58秒排名第3,無緣晉級決賽,但仍跑出個人紀錄新高,並將繼續準備200公尺項目。

佩特里洛出生時為男性,擁有2個孩子,轉換性別前曾在男子項目拿下11座全國冠軍,2019年在法律上被認定為女性,去年在巴黎世界帕拉田徑錦標賽(World Para Athletics Championships)T12級女子200及400公尺項目中贏得銅牌。

Why all the anger about the inspirational Petrillo? The cheat community has never had this kind of visibility! Out and proud cheats like Petrillo prove the era of cheat-shaming is over. What a role model! I say we give Lance Armstrong his medals back and move on. #Cheats #NoShame pic.twitter.com/bvqhs3DexI