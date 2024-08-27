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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菱傳媒民調「57.1%支持奧運轉播付費」　莊瑞雄：為體育發展注入強心針

記者皮心瑀／台北報導

菱傳媒27日公布的民調結果，57.1%的民眾支持奧運轉播付費，反對的民眾為42.9%。民進黨立委莊瑞雄認為，這顯示出內容有價的概念已經更加普及，並呼籲推廣運動賽事觀看風氣，應鼓勵更多企業投入運動轉播業。

▲▼民進黨立委莊瑞雄出席民調記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

▲民進黨立委莊瑞雄出席民調記者會。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

莊瑞雄表示，3年前東奧期間他就曾針對安博盒子猖獗問題召開記者會及公聽會，強調內容有價的概念。他認為，這次民調結果顯示國人已形成使用者付費的共識，這對體育運動的發展是注入強心針，也是對於認真投入運動轉播業者的最大鼓勵。

莊瑞雄說，無線台業者在1992-2008年間的五次奧運共同合作轉播，但也出現像是撥放賽事當中以子母畫面或安插廣告形式安插被NCC警告等問題，最終無線台認為無法回收成本退出奧運轉播；而從2012年至今，民間業者為運動賽事轉播挹注新樣態，例如主播群找專門體育主播、配合畫面清晰不斷訊、搭配網路花絮與線上聊天系統等，這些進步都是國人有目共睹的，也讓運動轉播產業的高度更加提升。

莊瑞雄指出，由國家出錢讓大家免費看奧運會遇到幾個問題，包括如何妥善分配時數給各家電視台、是否所有奧運系列賽事都要國家出資、以及轉播權洽約的不確定性等。他認為，政府應該提供政策誘因，讓更多轉播業者投入運動賽事轉播，把餅做大，這樣才能走得穩健長久。

莊瑞雄提到，立法院不分黨派都支持體育部要成立，這同時也是總統賴清德的政見，如果說成立體育部是因為要用產業視角來看待體育發展，那具高度專業性質的體育賽事轉播業也應該是同樣的思維，政府應該要做的是提供政策誘因，讓更多轉播業者投入運動賽事轉播，把餅做大，這樣才能走得穩健長久，而非四年一次性的提供免費收視就了事，體育運動與運動轉播都要用產業的視野來做政策的擘畫與施行。

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