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表揚奧運拳擊隊榮獲1金2銅佳績 　黃偉哲贈選手及教練行李箱供征戰世界

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，台南市政府攜手中華民國拳擊協會於27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。

市長黃偉哲率市府團隊出席，歡迎奧運英雄蒞臨台南，並致贈台南在地優質的客製行李箱，讓選手及教練征戰世界時，更為便捷。

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝及肯定中華民國拳擊協會及選手教練們的將士用命，努力不懈，方能榮獲佳績，其榮耀也屬於後勤人員及所有支持者。他也感謝拳擊協會特別蒞臨台南辦理慶功宴，讓台南與有榮焉。

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

慶功宴前辦理「粉絲見面會」，現場發送拳擊選手限量海報並開放前 100 組粉絲合影，有熱情粉絲昨天晚上專程南下，早上8時就開始排隊，陸續抵達的粉絲們將現場擠得水洩不通，當選手進場時，尖叫聲及拍照的閃光此起彼落，氣氛相當熱烈。

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

慶功宴上，中華民國拳擊協會理事長許明杰頒贈獎金予表現優異選手，並現場加碼頒發一百萬元獎金予獲奧運金牌的選手林郁婷。為象徵傳承及鼓勵新秀，本次6位奧運選手也將拳擊手套傳承予台南市的選手，期望未來也能有出身南市的選手在奧運獲得榮耀。

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

拳擊協會說明，本屆奧運我國有 6 位拳擊好手參賽，包含林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳，代表隊展現世界級實力，以卓越技術及無畏精神與強敵拼搏，一路披荊斬棘，過關斬將，最終奪得 1 金 2 銅，創下拳擊代表隊史上最佳成績，同時也深獲國際肯定。

▲為慶祝及表揚我國優秀拳擊選手，於這屆巴黎奧運會榮獲1金2銅的佳績，27日在福爾摩沙遊艇酒店，盛大舉辦粉絲見面會及慶功宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日見面會及慶功宴現場嘉賓雲集，除奧運拳擊代表隊選手及教練外，市議員蔡麗青、黃肇輝及李啟維、鄭佳欣、中華民國體育運動總會、台南市體育總會等眾多體育相關協會、熱心贊助體育的多家企業等均派代表出席。

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