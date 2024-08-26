未做摘除手術申請男變女遭拒　跨性別者興訟勝訴

▲跨性別旗幟。（圖／取自免費圖庫unsplash）

文／中央社

吳姓跨性別者赴戶政事務所申請性別由男變女遭拒而興訟，台北高等行政法院認為吳姓跨性別者已提出必要文件，判決戶所應作成准予變更登記為女性的行政處分，可上訴。

吳姓跨性別者具男性外部特徵，於民國108年間，本於其美國護照，依美國外交事務手冊（Foreign Affairs Manual, FAM）有關國外出生者護照變更性別相關規定，持DS-11表格及醫師證明，向美國聯邦政府申請變更護照登記為女性，並經准許。

吳姓當事人於109年11月20日檢附醫院診斷證明書及其美國護照，向台北市中正區戶政事務所申請變更戶籍性別登記為女性。中正戶所依內政部97年函令，認為吳姓當事人未檢附合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸的手術完成診斷書，否准申請。吳姓當事人提起訴願遭駁後提起行政訴訟。

北高行認為，戶籍法就有關性別認定事項完全未為規定，內政部於97年間函令要求應檢附經2名精神科專科醫師評估鑑定的診斷書及合格醫療機構開具已摘除男（女）性性器官的手術完成診斷書，才能辦理性別變更登記，有牴觸憲法第15條、第22條、第23條及憲法增修條文第10條第6項規定疑義，聲請釋憲。

憲法法庭審理後指出，聲請人若認定主管機關所訂定的行政命令有違憲情形，依司法院釋字第216號解釋釋，自可不予引用，尚無釋憲的餘地，與釋憲要件不合，裁定不受理。

北高行審理後指出，性別決定是憲法保障的人民基本權利，性別變更是否須以經性別重置手術為要件，涉及憲法第22條所保障免於身心傷害及保持生理、心理機能完整性之身體健康權。

北高行表示，現行行政實務就申請性別變更登記所應提出的證明文件為何，因戶籍法及其施行細則均未有明文，內政部為解決立法缺漏，要求變性者必須施行摘除性器官的變性手術後，才能申請性別變更登記，增加法律所未規定義務，違背憲法第23條法律保留原則、比例原則而嚴重侵害性別變更登記申請人的身體權、健康權、人性尊嚴及人格權。

北高行指出，吳姓當事人提出台大醫院診斷為「性別不安」的診斷證明書、台北榮民總醫院診斷為「性別認同障礙症」的診斷證明書，且吳姓當事人甚早即確立自我性別認同歸屬為女性的決定，並自106年時起，向外展現女性的人格樣貌，其變更性別之願望確屬穩定，有高度可能性不會再度改變。

北高行認為，吳姓當事人已經依據戶籍法施行細則第13條第13款規定提出必要的證明文件，判決。中正戶政事務所應依吳姓當事人於109年11月20日申請，作成准予吳姓當事人性別變更登記為女性的行政處分。可上訴。