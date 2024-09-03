最後的秘密部隊！日軍榮字1644曝光…以人體培養出20種細菌武器

記者廖翊慈／綜合報導

日軍侵華期間，1939年4月在南京成立了「榮字1644部隊」。它對外宣稱是日軍「華中防疫給水部」，實際上是大規模的細菌戰、毒氣戰的研究機構。榮字1644部隊的後代竹上勝利近日公開，父親所在的這支部隊，如同731部隊般，以人體實驗培養細菌武器。

據《央視新聞》報導，「榮字1644部隊」主要展開對致命細菌的研究與試驗，大規模生產細菌戰劑，並在中國華東地區實施細菌戰。

▲竹上勝利。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

今年76歲的竹上勝利居住在日本長野縣，多年前整理舊物時，在父親的遺物中，發現了多本照片集，裡面記錄了，侵華日軍防疫給水部隊在中國華東、華中地區進行細菌戰的情況。不過，竹上的父親生前幾乎沒有提起，在中國生活的經驗。

竹上發現父親自1937年起，曾三次以衛生兵身份前往中國，直到1941年，他父親轉入「榮字1644部隊」。然而奇怪的是，竹上的父親在其他部隊中的從軍經歷，基本上都有據可查，但在「榮字1644部隊」時，日本政府能提供的資料卻非常少。

▲竹上的父親留下，榮字1644部隊進行細菌戰的照片。（圖／翻攝自微博／央視新聞，上同）

竹上表示，「『榮字1644部隊』的留守名冊是有的，但現在尚未公開，我只能拿到關於我父親的那部分，所以整本名冊是存在的，但是政府的人說要保護隱私，我可以申請把我父親的那部分給我，但是我最關心的那部分不給我。」

竹上補充說道，「『榮字1644部隊』就是秘密部隊，大家都稱這個部隊是『最後的秘密部隊』。」

▲竹上拿到部分名冊。（圖／翻攝自微博／央視新聞，上同）

福島縣立醫科大學醫學部講師末永惠子常年研究日軍的細菌戰史，她表示，「『榮字1644部隊』應該是在撤退時，將資料燒毀了，這應該是為了不留下證據，所以現在沒有相關資料，這和『731部隊』是一樣的，據稱是挖坑澆油進行了燒毀。」

末永惠子表示，由於現存有關「榮字1644部隊」實施過細菌戰的文字資料少之又少，她多次前往浙江等地進行實地走訪，聽取細菌戰受害者的證言。

▲末永惠子。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

她表示，「現在還有很多能夠提供歷史證言的人，能夠告訴我，他們親眼見過什麼，比如說，先讓整個村莊感染了鼠疫後，日軍燒了感染鼠疫者的房屋、被褥以及屍體，親眼見過這樣事情的人，還存活於世，他們能夠提供相關證言，只有親眼見過的人才能知道，那真是地獄一樣的景象。」

她還說道，「日軍使用過炭疽菌、鼠疫，透過飛機播撒病菌，把霍亂病菌塗在水果上，讓人誤食後被感染。」

▲榮字1644部隊的重要資料幾乎都被銷毀了。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

報導指出，「榮字1644部隊」當時有1500多人，他們曾在南京進行了長達五、六年的細菌試驗。日軍以中國平民為對象，進行活體實驗，培育出鼠疫、傷寒、炭疽、瘧疾等20多種病菌，並且用於實戰，造成數以萬計的中國百姓死亡。

侵華日軍戰敗後，由於日軍毀滅了榮字1644部隊的重要資料，致其內幕多年來鮮為人知。