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大陸 大陸焦點 特派現場

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

記者廖翊慈／綜合報導

前日軍「731部隊」被指控，二戰期間在中國進行「違反人道主義」的細菌戰、生物戰、人體實驗，戰後證據陸續被曝光，證明日軍進行殘忍活體實驗的行為。一名曾為部隊隊員的胡桃則正邦表示，曾有一名孕婦在解剖中醒來，並喊著放過腹中胎兒。

▲▼孕婦被731解剖大喊放過我的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲胡桃則正邦。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，胡桃則正邦表示，自己曾對感染了梅毒菌的中國孕婦，做過活體實驗，不少婦女會在解剖過程中醒來，「她們從麻醉中醒過來，有的醒來後會喊叫，大聲呼喊著放過我的孩子。」

一名隊員大川福松表示，「我每天都親自參與了活體解剖，數不清做了多少『馬路大』了，剛開始的時候，只要不做實驗，就不給我們飯吃，因為這是命令，漸漸地人就會變了。」

▲▼孕婦被731解剖大喊放過我的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲▼孕婦被731解剖大喊放過我的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲731部隊活體實驗。（圖／翻攝自微博）

▲731部隊對孕婦做活體實驗。（圖／翻攝自微博，上同） 

另一名隊員筱塚良雄表示，「我負責的工作是給『馬路大』刷身體，解剖之前，我問臉也要用刷子刷嗎？別人回答我『對』，當我回來的時候，解剖已經結束了，時間很快，被解剖的人已經看不出人形。」

由於731部隊成立之初是以「關東軍防疫給水部」作為對外名，731部隊就以當時給水部裡面，最多的「圓木」的日語來命名實驗者的代號，其中文音譯名就是「馬路大」，在實驗室裡，他們沒有姓名，只有編號。

報導指出，731部隊名冊記錄了3600多名成員，如今絕大多數已不在世。731部隊全名為「日本關東軍駐滿洲第731防疫給水部隊」，對外宣稱是防疫研究，實際是以活人進行細菌實驗，受害者包括中國、朝鮮等無辜民眾。

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