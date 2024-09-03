傳聲押時只有「甜麵包、飲料」果腹　醫驚：難怪彭振聲送醫

▲彭振聲送醫。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前因京華城案，連同前副市長彭振聲一同遭台北地檢署聲押禁見。1日北院召開閱卷庭，彭振聲在閱卷期間身體不適，中午被緊急送醫。事後，胸腔內科名醫蘇一峰聽聞，柯文哲遭聲押期間食慾很差，只有甜麵包和鋁箔包飲料果腹，不禁搖頭，「應該請檢調機關去醫院上一堂低血鈉的課程」，直呼「這樣的供詞足以採信嗎？」

蘇一峰在臉書指出，「三天馬拉松訊問，檢方只提供甜麵包和飲料果腹」，並用hashtag提到彭振聲低血鈉送醫，推測就是這個原因。他不禁表示，「應該請檢調機關去醫院上一堂低血鈉的課程了」，接著解釋，人每天必須攝取鹽份、補充鈉離子，如果一直只吃甜的會很口渴，可水喝多了，恐怕會出現低血鈉的狀況。

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而低血鈉有多危險？蘇一峰透露，「低血鈉會頭痛頭暈嘔吐胡言亂語，年老人家會更嚴重！」最後不禁用hashtag質疑「#這樣的供詞足以採信嗎？」

他還在留言處再度表達不滿，「若非彭振聲低血鈉送醫，他們恐怕也沒有便當吃」、「如果訊問的老人家有糖尿病，這樣搞三天會死人的…」、「#難怪彭會嘔吐，真相大白」、「#柯的毅力真堅強，三天沒睡飽又這樣吃，會讓人昏倒！」「年紀大的老人家，甜麵包加上果汁吃多了，血鈉一直降，血糖一直飆上去 #很快就暈的失去正常思考能力了。」