揭邵琇珮幫京華城案神奇一幕　游淑慧曝私下談過：告訴她問題很大

▲台北市都委會執行秘書邵琇珮。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭約談調查，2日凌晨裁定無保請回。而被列為「關鍵被告」的台北市都委會執行秘書邵琇珮，3日凌晨訊後也被請回，但限制出境出海及住居。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，在發現幾次爭議會議時，「就私下與邵琇珮談過，告訴她問題很大」。她指出，2020年10月12日邵主持京華城案會議，每個人都覺得有適法性問題，但神奇一幕出現，邵琇珮做出別的裁示，告訴京華城該怎麼修改案子，而「如果沒有柯文哲交辦，潘朵拉盒子是無法送進都委會的」。

游淑慧2日在《中午來開匯》節目中表示，京華城案申請容積已經兩年，為什麼現在才被討論？關鍵點在今年1月監察院的報告，才開始被討論。過去自己從來沒有質詢京華城案，現在擔任京華城調查小組與召集人也只是抽籤抽到，她質疑柯文哲的一直都是「能力」而非「操守」。

游淑慧表示，被北檢列入關鍵共犯的邵琇珮，現在雖然是都委會的執秘，但在京華城拿容積、申請容積那幾年，當時是都發局的總工程司，而外界更質疑邵是教京華城如何用《都市計畫法》24條、用都更條例的內容，創設3項獎勵的關鍵性人物。

游淑慧透露，邵琇珮在擔任總工程司時，有參加過幾次關鍵協調會，自己對她蠻難過的，以前在市政府時跟邵是同事，在5、6月發現那幾次會議，「就已經私下談過，告訴她問題很大」。

游淑慧提到，在2020年10月12日討論京華城案的局處會議，京華城在2020年8月就有送來草案，後來在2020年9月21日局內公文裡面就已經說「這份草案適法性有問題」。但當時都發局長黃景茂卻簽了兩份公文，一份告訴京華城，案子適法性有問題，一份又給都發局內，同步組成立專案小組，要幫京華城討論案子。

游淑慧認為，這樣的做法很矛盾，京華城有問題就讓他們去修就好，為什麼要花功夫幫忙？所以2020年9月21日兩份公文很妙，都發局為什麼要佛心來著，一方面說不合法、適法性有問題，一方面又要組專案小組幫忙？

游淑慧指出，後來2020年9月21日到10月12日期間，京華城修正案子送來，10月12日邵琇珮主持會議，參與會議的有都發局的都市設計科、建造科、更新處、市府的法務局、都委會的學者專家，當天每一個人都提出有適法性問題，更新處說「這不是都更劃定的範圍，要用都更相關內容與精神會有問題」，市府法務局更直接說「都委會沒有創設容積的權力」，沒有一個人覺得京華城案可以通過，根本不該進都委會。

游淑慧進一步指出，但當所有人持反對意見，「神奇一幕又出現」，會議主席邵琇珮卻又做出別的裁示，告訴京華城該怎麼修改案子，最根本的適法性問題還是沒有被處理。

游淑慧強調，「邵琇珮跟彭振聲的問題都在這」，主持京華城案會議不是沒有人提出質疑意見，但凡他們裁示針對適法性問題研議，現在都可能沒有什麼責任，但卻充耳不聞，繼續「往前衝」，所以自己也在某次專案會議，就曾生氣怒轟「不要以為我看不懂你們在搞什麼」。

另外，游淑慧認為，「京華城案從頭到尾如果沒有柯文哲的交辦，潘朵拉的盒子是無法送進都委會的」。

▼ 台北市議員游淑慧。（圖／國民黨文傳會提供）