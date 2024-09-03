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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻重砲轟朱家毅法官！　「那裡冒出來的傻白甜、司法媽寶」

記者邱晟軒／綜合報導

柯文哲被控圖利京華城遭聲押獲無保請回。資深媒體人周玉蔻在臉書發文，對負責裁定此案的法官朱家毅表達強烈不滿，批評他在處理案件時判斷失當，甚至狠罵法官是「傻白甜、司法媽寶」。

周玉蔻在文中寫道：「把柯文哲無保請回的朱家毅法官，是那裡冒出來的傻白甜、司法媽寶啊？」她指責這位法官「活在象牙塔、無菌室」，完全不顧案情的嚴重性。周玉蔻認為，朱家毅法官對柯文哲的說法「全盤買單」，讓她感到極為震驚。

根據周玉蔻的說法，柯文哲在法庭上聲稱自己對市府都委會的相關事務不知情，也不具備相關專業，這使得法官裁定其犯罪嫌疑不大。然而，周玉蔻質疑，柯文哲的這番說詞明顯是謊言與演戲，打了哀兵牌，甚至表示如果法官壓力太大，可以押他，但法官竟然選擇相信。

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

▲捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲經過多日的偵訊後，昨（2）日無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

周玉蔻接著譴責朱家毅法官的判決，形容他就像一位「情場上碰上愛情渣男騙子的小白少女」，面對柯文哲的「一派胡言」當場沒生氣，狠狠搧他柯文哲兩耳光，已經夠儍、白、甜了，反而還裁定無保請回。她更指出，同案的副市長彭振聲則遭到羈押禁見，這讓整個裁決的合理性受到質疑。

周玉蔻進一步質疑，「像朱家毅這種被柯文哲騙得團團轉，失去邏輯判斷與真偽是非心證辨別力，還寫出那麼幼稚淺薄、沒內函與說服力的裁定書的法官，還要扛台灣司法獨立大旗？還要清明吏治？還要打貪剷腐敗？賴清德總統不會想哭嗎？！」

最後，周玉蔻更進一步質疑，「面對柯文哲裝無辜、謊言連篇，就束手無策投降，朱家毅這位法官以前的判決有沒有冤案，應該好好查一下！台灣法官裡還有多少朱家毅？更是不堪想像！」

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