開學第2天校內墜樓亡！新北小6女童在校表現優異　教育局回應了

▲新北一名小6女童驚傳墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）



記者戴上容、黃資真／新北報導

開學第二天，新北市三重區某國小昨(2日)上午8時許驚傳墜樓！1名國小6年級女童從校園5樓墜下，當場腦漿溢出，送醫搶救仍不治。教育局回應，該生在校學習正常、表現優異，將會積極配合警方調查，並提供家屬最大協助。

教育局回應如下：

一、三重區某國小學生9/2上午8點多發生墜樓意外，校方第一時間立即處理送醫急救並通知家屬，陪同家長處理後續事宜並協助了解事故原因，經調閱監視器後，目前初步排除外力介入，後續將由檢察官相驗死亡原因，同時已完成校安通報。

二、經向校方了解，該生為六年級學生，平常在學校學習正常，表現優異，與同儕相處無異常，非輔導個案。發生意外原因尚待釐清。教育局已責成校方積極配合警方調查，並提供家屬最大協助及相關諮詢。

三、目前除學校校長及行政教師團隊關心且陪同家長處理後續事宜外，教育局已責成學校啟動悲傷輔導，進行校園生命教育、入班安心輔導及小團體等措施安撫師生情緒。

四、教育局將持續督請各校持續精進生命教育等相關研習及宣導，並請各校加強相關防治處遇作為，將督導各校落實辦理。

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