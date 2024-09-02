快訊／新北父子陳屍臥室「電風扇染血」　小兒子全裸蹲客廳

▲新北蘆洲一家三口失聯，照護員察看發現父子2人陳屍屋內、小兒子全裸蹲在客廳。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市蘆洲區三民路巷內一對涂姓父子，2日被發現陳屍家中。警方初步判斷，69歲的涂父頭部遭鈍器重擊，39歲大兒子死因未知，小兒子則全裸蹲在客廳，精神狀況不穩定，後續將強制送醫。

涂姓父子三人的居家照護員因聯繫不上，2日撥打電話尋求警方幫忙，破門後才發現69歲父親及39歲長子已無生命徵象、陳屍臥室內，僅留一名30歲次子意識清楚。此外，初估死亡不到48小時，兩人的遺體都未發臭。

涂父頭部遭電風扇重擊鈍器傷，電風扇上與大兒子手部均有血跡，初步懷疑大兒子將父親砸死後輕生。目前從外觀無法得知大兒子的真正死因，待鑑識人員調查釐清；另外，警消破門後二兒子全裸蹲坐在客廳，精神狀況不穩定，後續將強制送醫。

據悉，涂家一家五口，其中大姊已經結婚嫁到汐止，父母及2個兒子均患有疾病，社會局列管數十年。一個多月前母親被強送八里療養院，平時都有社會局居家照護員到家協助，沒想到2天前發現大門深鎖聯繫不上，今天下午5時許，照服員通知里長，再由警消破門，才發現這場人倫悲劇，大女兒目前正從汐止趕到案發現場。