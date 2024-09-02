高雄輕軌「月台爆人潮」原因曝　他喊話交通部長：快補足列車

▲高雄輕軌「月台爆人潮」原因曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌行經8所高中職、10所國中，加上TPASS月票優惠，在8月底開學日後，多站輕軌月台被學生塞爆場景處處可見。對此，立委李柏毅喊話交通部長陳世凱表示，雖然2人是同學，但剛上任的交通部長沒有蜜月期，敦促交通部將高雄輕軌原計畫購置列車補足，減少民眾候車時間。

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▲▼高雄輕軌「月台爆人潮」！原因曝光，他喊話交通部長：快補足列車。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅指出，輕軌行經高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中等學校，已成為學生通學新運具選擇。鑒於乘載量日益增加，先前就不斷敦促交通部與高市府捷運局，盡速將原計畫尚未到位的列車補齊。

高雄輕軌2022年7月第五次修正計畫時，總建設經費211.1億元（中央負擔70.13億、高市府負擔141.03億），當中含括計畫車隊24列車（第一階段9列、第二階段15列）費用，然而第二階段15列車卻遲遲未納入中央補助範圍。

李柏毅認為，輕軌第二階段15列車，依公共工程委員會所頒布的「公共工程費用估算編列手冊」規定已納入興建成本，中央應依循全國一致性作法，將15列車費用納入補助。

▲▼輕軌成圓之後運量大幅增加，光是上半年度運量達658萬人次，已經成為許多上班族與學生的通勤工具首選。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅表示，現階段先行要求捷運局積極研擬相對應的班距規劃，先以加班車方式疏通人流。至於輕軌第六次修正計畫書，目前尚待行政院核定，接下來會全力協調高雄市政府跟交通部，盡速將原計畫列車補齊，以減少民眾候車時間。

高雄捷運表示，為因應開學之初的學生搭乘人潮，高雄輕軌已於今早加開一部加班車協助人潮疏運，現場保全人員也會在車站協助人潮管制，維護學生安全，下午下課時段同樣會比照辦理。後續將會持續觀察尖峰時段旅運狀況，必要時即會再增加加班車，以緩解學生搭車人潮。