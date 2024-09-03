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普丁罕見提家人！　自曝「我家孩子中文很流利」

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日向俄國中學生發表演說時，罕見提及自己的家人，指出他家中的年輕孩子都能說一口流利的中文，但同時強調，儘管中文越來越流行，英文仍舊非常重要。

根據《路透社》報導，普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila ）育有2個女兒，兩人皆能說俄語、英語、德語和法語。普丁與柳德米拉於2014年離婚，他鮮少提及家庭生活，但公開表示自己至少有3個孫子。

普丁在圖瓦（Tuva）首府吉齊柯托（Kyzyl）向第20中學（Secondary School No. 20 ）的學生發表演說時提到，「我的家庭成員中，有幾個年紀小的成員也會說中文，並且說得非常流利。」

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在圖瓦（Tuva）首府吉齊柯托（Kyzyl）向第20中學（Secondary School No. 20 ）的學生發表演說。（圖／路透）

▲普丁在吉齊柯托向第20中學的學生發表演說。（圖／路透）

中國與俄羅斯的關係日益緊密，中文在俄羅斯已成為熱門的外語之一，普丁認為，這股趨勢是由於兩國在經濟、政治與社會等方面的互動增加所促成的。

不過，能說一口流利德文的普丁也鼓勵學生要重視英文學習，因為他自己也仍在繼續學習英文，「英文是個重要的語言，對於文化領域的知識融合與人類聯合具有卓越的貢獻。」

根據2022年的人口普查，俄羅斯境內流通最廣的語言包括俄語、英語、韃靼語、德語和車臣語，雖然說中文的人數相對較少，但近年來已迅速成為熱門的外語。

另外根據語言研究中心Ethnologue統計，全球說英語的人口最多，約有15億人，其次是說中文的人口，約有11億人，接著為印度語、西班牙語、阿拉伯語、法語、孟加拉語、葡萄牙語、俄語和烏都語。

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