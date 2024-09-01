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澤倫斯基再施壓美國！求放行「用西方武器攻俄領土」：不能再拖了

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲澤倫斯基再施壓華府，要求西方國家允許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯目標。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基8月31日向西方國家喊話，呼籲各國允許烏克蘭使用遠程武器打擊俄羅斯目標，強調這對烏克蘭全面防衛能力至關重要，且這些決策不能再被推遲。

據《基輔獨立報》等外媒報導，澤倫斯基31日在夜間演講中指出，「我呼籲美國、英國、法國和德國，我們需要真正、全面地保衛烏克蘭和烏克蘭公民的能力。我們需要你們的遠程砲彈和飛彈，也需要你們允許我們使用武器。這是足以影響事態發展、至關重要的決定，而且這些決策不能再被推遲。」

基輔長期以來認為，西方對使用遠程武器的限制扼殺了烏克蘭為戰爭付出的努力，但美方擔心允許烏克蘭使用西方武器深入俄羅斯領土恐將導致衝突升級。烏克蘭駁斥了這一說法，並在最近對俄羅斯庫斯克（Kursk）的入侵中加大了解除禁令的壓力。儘管美國部分政界人士支持基輔的要求，但白宮並未改變立場。

8月30日，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在訪問華盛頓期間，向美國官員提交了一份清單，列出希望用美國提供的ATACMS遠程飛彈打擊的俄羅斯目標。西方國家基本上允許烏克蘭在入侵中使用武器，但英美一直限制烏克蘭使用ATACMS或「暴風影」等遠程飛彈。儘管如此，澤倫斯基強調，烏克蘭士兵將持續在俄羅斯領土上的戰鬥，並已扣押多名俄羅斯戰俘。

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