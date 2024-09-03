埔榮居家醫療7年嘉惠逾千名偏鄉患者　3條件就可申請

▲居家醫療醫師為個案執行理學檢查。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院「居家醫療」計畫已開辦7年餘，截至今年8月已服務超過1009位居家個案，提供患者「居家醫療」、「重度居家醫療」、「安寧療護」三階段之連續性居家醫療與全人照護；埔榮提醒只要符合失能等3條件就可申請，提升病患及照顧者生活品質。

埔榮醫院說明，從106年2月開始辦理的「全民健康保險居家醫療整合照護計畫」，申請個案多為埔里鎮民為主，其次為魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉的個案；該計畫由該院家庭醫學科、胸腔內科、心臟內科醫師及居家護理師，結合埔里鎮部分西/中醫診所、草屯及台中地區之居護所組成照護團隊共同合作。

▲居家醫療醫師向個案問診。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮指出，居家醫療又稱在宅醫療，因為有許多長輩因身體虛弱或行動不便，難以前往醫療機構，鄰近偏鄉城鎮（魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉）的長輩或身障者每次要到院返診，長時間的交通移動也加重其身心負擔，改由醫療團隊直達家中服務，不僅減輕病患和家庭的負擔，也能提供就醫醫療平等服務。

埔榮院長張仁義也大力支持居家醫療計畫，並親自與居家醫療團隊到案家訪視關懷病患；他表示在現代醫療環境，偏鄉醫療服務扮演著至關重要的角色，不僅能有效填補醫療資源的空缺，也能讓偏鄉行動不便的患者接受平等適當的優質醫療服務。

▲居家護理師衛教個案傷口換藥方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮提醒，申請條件須符合以下3項條件：(1)失能(由 醫師 評估進食、洗漱、排便、行動等基本自理能力，滿分為100分，若未達60分，表示病患的依賴程度較高)或因疾病而外出不便，(2)有明確醫療需求，(3)居住於家中，就可以申請居家醫療服務；民眾可先到住家附近院所或該分院家庭醫學科、胸腔內科或心臟內科門診掛號，向主治醫師提出居家醫療的申請需求，由醫師及居家個管師進行收案條件的評估，若是首次至該分院看診需準備好平時服用的藥單，並提供外院的診斷書或病歷摘要，以便銜接居家醫療服務，若是該分院住院患者，可照會出院準備服務小組評估需求，解決返家後日常生活與就醫問題。