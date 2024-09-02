中央警大警正班33期開訓　父子三人同框畫面創紀錄

▲中央警大警正33期今日開訓。（圖／中央警察大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央警察大學警正班33期於今日舉辦開訓典禮，受訓學員林乙皓返回接受分局長訓，他的大兒子林新哲現就讀警大3年級91期交通系，二兒子林心鈺則是警大2年級92期行政系學生，可說是標準的警察世家。今日，林乙皓回到警大受訓，形成難得一見，父子三人同在警大受訓、就讀的特殊畫面。

▲林乙皓父子3人同在警大受訓、就讀。（圖／中央警察大學提供）

校長楊源明表示，警正班是培訓警察領導幹部的重要歷程，為期3個月的訓練，警大將因應新型態犯罪及治安趨勢，規劃包括「新型態電信網路詐欺犯罪偵查暨打詐新四法」、「科技偵查與智慧警政資訊應用」、「加密貨幣犯罪偵查」及「無人機運用」等符合治安現況與實務需求之課程，讓學員成為與時俱進的專業警政領導者。

本次受訓學員林乙皓，畢業於警大66期安全系，現職為嘉義縣政府警察局中埔分局副分局長，警察生涯曾偵破社會矚目的醃頭等重大刑案，同時獲選108年全國模範警察。林妻呂育美也是警大66期資訊系校友，現任嘉義縣警察局竹崎分局組長，育有3子，大兒子林新哲現就讀警大3年級91期交通系，二兒子林心鈺則是警大2年級92期行政系學生，可說是標準的警察世家。今日，林乙皓回到警大受訓，形成難得一見，父子三人同在警大受訓讀書的特殊畫面。

校長楊源明指出，在警大中，常有兄弟姊妹同時在校就讀，也曾有夫妻、父子同時在學，但此次，父子三人同框警大當學子，可能還是頭一遭！也期待未來更多優秀的警察同仁子弟，克紹箕裘，一同投入打擊犯罪的工作，為社會治安盡一份心力。