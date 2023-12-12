台灣稀有冬候鳥1大3小天鵝　同框出現在台南七股三股溪旁魚塭

▲台灣稀有冬候鳥1隻大天鵝，出現在台南七股三股溪旁魚塭。（鳥友黃永豐拍攝，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1隻台灣稀有冬候鳥大天鵝，12日天早上突然出現在台南七股三股溪旁邊魚塭覓食，與先前在此棲息覓食的3隻小天鵝同框，吸引近百位鳥友拍攝，形成繼黑面琵鷺後的另一股賞鳥熱潮。

農業部生物多樣性研究所七股研究中心調查員，在11月21日在台南市七股三股溪旁魚塭區調查魚塭鳥類時，發現3隻小天鵝在人跡罕至的廢棄魚塭活動覓食，經過3個星期的觀察，只要不靠近過度干擾，還是可以記錄到3隻小天鵝的身影。

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台南市生態保育學會副總幹事黃永豐12日上午8時14分進行鳥調時，突然發現有1隻大天鵝突然降落在3隻小天鵝旁邊，讓許多鳥友感到稱奇。

黃永豐表示，「黃嘴天鵝」是體形較大的雁形目鳥類，這種大天鵝比小天鵝略大，但只有2者同時出現在觀察者的視野中時，才能明確地觀察到這種差異，雄體長1.5米以上，雌體較小。黃嘴天鵝雄雌同形同色，通體潔白，頸部極長；體態優雅。

▲台灣稀有冬候鳥3隻小天鵝出現在台南七股三股溪旁魚塭。（鳥友王素滿拍攝、記者林東良翻攝）

根據了解，小天鵝在台灣屬於稀有冬候鳥，往年各地僅有零星紀錄，今年陸續在台灣中北部及東部濕地現身，包括新北金山、苗栗通宵、台中高美濕地及花蓮秀姑巒溪發現，而且飛到南部七股三股溪。如今，1隻大天鵝與3隻小天鵝同框，更將吸引更多鳥友前來拍攝，更形成賞鳥熱潮。