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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地院1日晚間召開羈押庭，2日凌晨3點多諭知，柯犯罪嫌疑不重大，當庭釋放，無保請回；而立委黃珊珊隨即載走柯與其妻陳佩琪，一同回到汐止住宅中休息。不過，柯文哲與陳佩琪約於2日下午1時左右就返回家中，但不久後陳佩琪又搭車離家。

▲▼民眾黨主席柯文哲2日下午返家。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨主席柯文哲2日下午返家。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲2日下午1時15分左右，被媒體捕捉到返回住宅，被問到北檢要提抗告，但由於提問到一半大門就被關閉，因此尚不知柯文哲的回應。而過了沒多久，陳佩琪則從該住宅搭車離開，全程並未說話；但由於大批媒體長時間守候在柯文哲自家門口，卻未捕捉到陳佩琪回家的身影，媒體猜測應是從後門返家。

但過不到1小時，陳佩琪約於下午2時左右又返回家中，只見肩上的購物袋鼓起，似乎裝了不少東西，但尚不知內容物。

▲▼民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪2日下午返家，中間一度出門，後來又回到家中，肩上購物袋鼓起。（圖／記者陳煥丞攝）

▲陳佩琪2日下午返家，中間一度出門，後來又回到家中，肩上購物袋鼓起。（圖／記者陳煥丞攝）

歷經70小時馬拉松式訊問，柯文哲2日凌晨3時左右被裁定「無保請回」，陳佩琪與立委黃國昌、黃珊珊及大批黨公職、支持者皆在北檢外守候，而當陳佩琪看到柯文哲步出北檢後，更一度哭倒在柯文哲身上。而柯文哲在北檢門口簡單發表談話後，隨即與陳佩琪一同被黃珊珊載往汐止住家。

黃珊珊2日上午8時於立法院受訪時說明，無保請回的結果對柯陳2人來說，應該是非常非常珍貴，「我覺得今天的狀況，就請讓他們好好休息吧！」媒體追問柯文哲身體狀況如何？黃珊珊說，「主席身體狀況應該也還不錯。」

媒體追問，為何2人沒有回到自己的住家中？黃珊珊回應，因為媒體這幾天都在柯家門口，造成柯陳2人沒辦法出門，也會影響到鄰居，「如果柯文哲昨晚回家，你們今天大概會把裡面堵得密不通風，也可能吵到他休息，所以就先讓他安靜休息。」

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