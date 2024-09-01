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213越客包機訪花蓮！首日暢遊東大門夜市　享受夜生活

▲▼來自越南的遊客們抵台首日晚間參訪市區最具特色的東大門夜市，感受在地夜生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲來自越南的遊客們抵台首日晚間參訪市區最具特色的東大門夜市，感受在地夜生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣30日再次迎來由越南胡志明市直飛花蓮的包機，展開為期五天四夜的台灣之旅。縣府表示，本次航班是0403地震後的第5架次國際包機，由花蓮縣政府及花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，該會會員詠莉、全順及東陽旅行社以及與華府旅行社合作推動，由越捷航空執飛，共搭載212名越南遊客由花蓮入境。

縣府於機場安排迎賓舞蹈表演，搭配越南語迎賓及花蓮觀光大使志工舉迎賓布條，晚上更安排遊客到東大門夜市體驗花蓮特色美食，並參訪七星潭等著名景點，深度體驗花蓮的自然與人文魅力，更用實際行動支持花蓮觀光。

▲▼來自越南的遊客們抵台首日晚間參訪市區最具特色的東大門夜市，感受在地夜生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

來自越南的遊客們抵台首日晚上即住在花蓮市區，晚間參訪市區最熱鬧也最具特色的五星級夜市－東大門夜市，感受在地夜生活。遊客對於福町、自強、各省一條街等各有不同特色的餐飲小吃印象深刻，對於富有原住民風味的原民一條街更是感到驚艷！許多人邊吃邊欣賞夜市內的現場音樂演奏及表演，並沉浸在各攤美食及夜市整體輕鬆舒暢的氛圍當中。越南遊客更讚許夜市的整齊清潔的環境規劃，為他們的台灣之行增添了不少樂趣與回憶。

▲▼來自越南的遊客們抵台首日晚間參訪市區最具特色的東大門夜市，感受在地夜生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府表示，本次航班遊客從花蓮入境，台中出境，首日(8 ／30)在花蓮參訪包括新城保安宮、東大門夜市等景點，並在七星潭風景區「月牙灣」欣賞湛藍的海岸線，可供遊客玩賞並堆疊鵝卵石，更能遠眺美麗的清水斷崖及太平洋左岸。隔日(8 ／31）則前往位於蘇花改第一站的台泥 DAKA，參觀具有東台灣山海特色的星巴克和平門市，還有當地特色工藝的市集、多種類的餐點小販，展現水泥廠與地區共生共榮的新價值，搭配絕美採光屋頂及大片落地玻璃、藝術牆面，讓遊客可以充分打卡拍照，更是國內外旅人必訪打卡熱點。

▲▼來自越南的遊客們抵台首日晚間參訪市區最具特色的東大門夜市，感受在地夜生活。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，非常榮幸能夠接待這批來自越南的旅客，並希望透過更多的國際包機直航交流，讓更多的國際友人認識花蓮的美好，進一步促進花蓮觀光產業發展，讓更多世界旅人能親自來體驗花蓮依然美好的自然與人文風景。

更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/

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