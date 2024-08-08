花蓮縣府同仁與眷屬共度父親節　850人暢遊海洋公園

▲▼歡慶父親節，花蓮縣政府於遠雄海洋公園舉辦慶祝父親節暨親子活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為歡慶父親節，花蓮縣政府8日特地於遠雄海洋公園舉辦慶祝父親節暨親子活動，邀請縣府各局處及一級機關同仁及其眷屬參加，共吸引約850人報名參與，一同歡度這個特別的日子。縣長徐榛蔚除了向縣府員工表達感謝外，也對爸爸們致上最崇高的敬意，祝福偉大的爸爸父親節快樂！

徐榛蔚表示，家人的感情是一點一滴從生活中累積起來的，而父親在家庭中扮演著至關重要的角色，全心呵護養育子女，發揮家庭的親職功能，爸爸們的付出與奉獻值得我們的尊敬與感謝，在這個特別的日子裡，希望全家大小能在海洋公園玩得開心，共度充滿愛和溫馨的家庭時光，也祝褔全天下的爸爸們父親節快樂！

今年首度將慶祝父親節活動與親子活動合併舉辦，除了表達對父親的感謝之情外，也希望參與的孩子們能瞭解爸媽平日上班的環境及辛勞；更期待在活動中，增加彼此間交流互動的機會、體會不同的活動樂趣，讓大家在暑假有個歡樂的回憶。活動由縣府同仁票選，於花蓮遠雄海洋公園辦理，園區多樣化的遊樂設施，希望能帶給大家更豐富的體驗與回憶，讓家人們渡過豐富而快樂的一天！

花蓮縣政府人事處表示，花蓮縣政府致力於提升同仁的生活品質，期盼藉由活動的舉行，凝聚團隊力量，也希望每位同仁在忙碌的工作之餘，也要平常抽空多陪陪孩子及爸媽、培養親子之間的感情，多給家人溫暖與正面的支持鼓勵，實踐積極、尊重、精進、合作及感恩之核心價值，共同營造美好的花蓮。