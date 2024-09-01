仙賓暗沙再爆衝突　專家：中擬將控制此區正常化

▲中菲在仙賓暗沙已爆發多起衝突。（圖／翻攝中國海警局）



文／中央社

中國和菲律賓船艇在南海一處暗沙附近再度發生碰撞事件，是近幾週來最新一起類似爭議事件。有專家認為，北京試圖深入菲專屬經濟區（EEZ），把中方控制這個區域一事正常化。

法新社引述中國中央電視台報導指出，中國海警局發言人劉德軍表示，昨天正午過後不久，菲國船隻在南沙群島仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近「蓄意衝撞」中方船艦。他譴責菲國船隻這起「不專業且危險」的行為。

然而，菲國海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，是中方海警5205艦「直接蓄意衝撞」菲國船艇馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）。

塔瑞耶拉表示，昨天的碰撞是中國8月以來第5起的海上騷擾事件。

菲律賓國家海事委員會（NMC）發言人羅培茲（Alexander Lopez）表示，會將相關報告提交菲國外交部進行審視，並做出最適當回應。

針對最新這起事件，堅定挺菲的美國透過國務院發聲明，敦促中方「做出符合國際法的主張和行為，停止從事危險和破壞穩定之舉」。

針對菲律賓和中國船隻8月在仙賓暗沙附近發生至少兩起碰撞事件，分析師表示，北京當局試圖深入馬尼拉專屬經濟區（EEZ），以將中方控制這個區域一事正常化。

除了仙賓暗沙，菲中船隻近來在南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近也發生過衝突。

兩方一再發生衝突，促使馬尼拉當局在8月的國防會議上直指北京為東南亞和平的「最大破壞者」。