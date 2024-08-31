滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓海巡9701號船（馬格巴努亞號，BRP Teresa Magbanua）從4月就滯留在仙賓礁（仙賓暗沙，Sabina Shoal），今日（31日）上午終於起錨，但卻被中國海警局指控在潟湖內持續機動、尋釁肇事，並與中方的執法船隻發生擦撞。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，8月31日08時02分，菲律賓非法滯留中國仙賓礁的9701號船起錨，位仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，中方海警5205艦依法依規對9701號船採取喊話警告、跟監管控等措施。

▼中國海警控菲律賓船隻蓄意擦撞。（圖／翻攝中國海警局）



劉德軍提到，12時06分，菲9701號船以不專業、危險方式故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方，「我們再次正告菲方正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，不要誤判形勢、製造熱點、升級事態，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」

劉德軍強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將採取必要措施，堅決挫敗一切挑頭鬧事、多點滋事的侵權行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓海巡9701號船從4月就滯留在仙賓礁，透過其他船隻補給，以及直升機空投的方式補充物資，令中國相當不滿，雙方近期也因此在仙賓礁發生多次撞船衝突，甚至造成人員受傷、落水等事故。

▼中菲已在仙賓礁發生多次衝突。

