中國、菲律賓船隻在南海「衝撞」　雙方互控挑釁

▲中國、菲律賓船隻經常在南海爆發衝突。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國、菲律賓持續在南海針對島礁與海域主權等問題爆發衝突。中國海警局今（31）日再度指控，菲律賓「非法滯留」在仙賓礁的海警船尋釁肇事，表示責任全在菲方，且菲方應該立刻撤出；菲律賓方面則反控，中國海警無視碰撞規則、進行危險操作，導致船隻受損。

根據《路透社》，中國、菲律賓雙方在南海再度於31日下午爆發衝突。中國海警局新聞發言人劉德軍表示，菲律賓「非法滯留」在仙賓礁（Sabina Shoal）海域的海警9701號船起錨，在仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，且「故意衝撞」一艘中國船隻，因此中國海警5205艦依法對菲船喊話警告、跟監管控。

劉德軍在聲明中呼籲，菲律賓應該立刻從仙賓礁海域撤出，並且正視現實、放棄幻想，切勿誤判情勢、升級事態，否則一切後果由菲方承擔，「中國海警將採取必要措施，堅決阻止一切挑釁、騷擾、侵權行為，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。」

針對中方的指控，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）則透過記者會反控，中國海警無視碰撞規則，進行了危險的操作，導致菲方船隻受損。不過此次並未造成菲方任何人員受傷。

報導指出，中國長期以來聲稱擁有整個南海的主權，涵蓋了菲律賓、汶萊、馬來西亞、越南、台灣所聲稱擁有主權的部分，南海每年約有價值3兆美元的貿易通過，且該片海域被認為擁有豐富的石油、天然氣儲量、漁業資源。

據悉，常設仲裁法院曾於2016年進行南海仲裁案，裁決中國對於南海聲索的主權缺乏法律依據。