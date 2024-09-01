多次到ATM存170萬！　她轟陳佩琪「如詐騙車手」：怎麼不大方到銀行

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪多次到ATM存170萬！　吳靜怡轟「如詐騙車手」：怎麼不大方到銀行

記者張鈜閔／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被北檢聲請羈押禁見，今將召開羈押庭。檢方掌握陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，陳佩琪則稱這筆錢是亡母手尾錢、選舉補助款以及柯文哲的演講和稿費收入，對此柯文哲前幕僚吳靜怡質疑「怎麼不大方的到銀行存款就好？」

▲陳佩琪現身北院，聲明支持柯文哲到底。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪昨現身北檢，聲明支持柯文哲到底。（圖／記者林敬旻攝）

吳靜怡今在臉書發文砲轟，「柯文哲的政治貞操毀於交代不清的真鈔」，認為陳佩琪到ATM多次存款，「難道不是想用小帳務來掩飾大筆的不明資金？」更酸說「行為猶如詐騙集團車手，怎麼不大方的到銀行存款就好。」

吳靜怡進一步指出，自木可公關開始，柯文哲便一反常態「不公開金流」，2夫妻每天說詞一再反覆，用現金購入的4300萬依然交代不清，質疑「一向強調財政紀律的柯文哲，是不是故意打破應該有的紀律來鬆綁財務？」

吳靜怡也反問民眾黨，「如果柯文哲被羈押了，民眾黨開不開除柯文哲黨籍？背棄高道德理想的訴求。」，表示京華城案觸及嚴重的刑法，民眾黨無法像「政治獻金案」一樣找斷點脫罪，全黨鞏固柯文哲不派代理黨主席，甚至刻意「煽動支持者情緒來情勒司法人員」、「昨晚，網軍傾巢而出，假老二的招術捲土重來」

最後砲轟民眾黨「現在像是手抓海鮮桶，一堆蝦和壞掉的蚵仔，真的，昧著良心，有夠腥！誰敢吃。」

據了解，陳佩琪亡母離世後留下數10萬元，她在2019年到2020年間，將亡母存款加上柯的選助補助款，共百萬元存入ATM當孩子的教育經費，2023年間又再把演講和稿費收入6、70萬元存入。

因款項匯入時間，與柯文哲和京華城的便當會時間相符，檢方認為此筆款項是不明金流，柯文哲則稱對這筆錢並不清楚，夫妻倆的說法則不被檢廉人員採信，向法院聲請羈押。

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