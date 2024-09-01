　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小草聚集北檢畫面曝！挺柯文哲「相信清白」　警方舉牌第一次警告

記者黃國霖、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，8月31日被檢方聲押禁見，不少支持者因此聚集在北檢外聲援。北檢今（1）日大門一早就聚集支持者，警方隨即舉牌警告，中正一分局長張嘉煌表示，是否強制驅離會視現場的狀況來實施後續的作為。

▲▼ 舉牌 。（圖／記者黃國霖攝）

▲北檢外聚集柯文哲支持者，警方舉牌警告。（圖／記者黃國霖攝）

張嘉煌表示，目前規劃100名警力，等一下看參與的人數，會逐一再增加相關的警力過來，稍早舉牌第一次警告，因為地檢署是集會遊行禁制區，昨天晚上就兩次勸導要迅速離開，但是今天仍號召群眾過來，所以依照集會遊行法第26條的規定，因為尊重人民集會的權利，還有相關法律的一個均衡，所以採取必要的措施，才在今天早上第一次舉牌警告，勸導他們離開集會現場。

▲▼ 舉牌 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 支持者聚集在北檢外聲援。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 舉牌 。（圖／記者黃彥傑攝）

至於會不會強制驅離，張嘉煌指出，會視現場的狀況來實施後續的作為跟做法，目前保持平和的狀況，所以尊重他們的言論表達，後續還會陸續增加相關的警力，警察局給支援的部分，最高會到達330名警力左右。

而現場也發生插曲，一名阿伯疑不滿人壽保險身分證被篡改，跑到現場舉牌抗議，警方上前了解後，將阿伯帶離現場。

▲▼ 舉牌 。（圖／記者黃國霖攝）

▲阿伯被警方驅離。（圖／記者黃國霖攝）

ET快訊
日本氣象廳曝「摩羯」路徑！　周五上午抵台灣東南部外海
快訊／黃國昌現身！　批檢調違反偵查不公開
他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　綠委：胡亂類
快訊／學姐黃瀞瑩今再現身聲援！
還原新青安申貸碰壁過程　民怒：都是屁話！
獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人
傳陳佩琪百萬不明金流「亡母手尾錢」　民眾黨：往生是父親、母還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

5年內第8次被抓到無照！台中男「加碼」掛假車牌這下慘了

小草集結高喊「還我阿北」！黃瀞瑩今再現身聲援：欲加之罪何患無辭

行李箱擺床邊接客...平鎮警掃黃逮13外籍女　都是觀光入境

屏東阿北思念亡妻　報案指遭拐走失蹤…警鼻酸安慰

14歲國中妹「聊1hr」點頭約見男網友　付不出1萬遭恐嚇

現場畫面曝！鳳山三井購物中心工地起重機倒塌　1死1命危

性侵犯出監3天又再犯！闖小學猥褻6歲女童手插嘴巴　再判5年

獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

5年內第8次被抓到無照！台中男「加碼」掛假車牌這下慘了

小草集結高喊「還我阿北」！黃瀞瑩今再現身聲援：欲加之罪何患無辭

行李箱擺床邊接客...平鎮警掃黃逮13外籍女　都是觀光入境

屏東阿北思念亡妻　報案指遭拐走失蹤…警鼻酸安慰

14歲國中妹「聊1hr」點頭約見男網友　付不出1萬遭恐嚇

現場畫面曝！鳳山三井購物中心工地起重機倒塌　1死1命危

性侵犯出監3天又再犯！闖小學猥褻6歲女童手插嘴巴　再判5年

獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

柯文哲涉弊仍藍白合？　李彥秀稱「在野合」：2028才能重返執政

Lulu分手阿達5年同台了！合體舊愛不怕尷尬　他認了：默契依舊在

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

女學生控「遭噴白色液體」學校逼刪文　校方：只是說明調查進度

鄭宗哲先發選保送　林台加雙重賽貢獻打點

四盤力退伊文斯晉級美網16強　德米瑙爾即時排名升至第10

自嘲乞丐！Threads上貼「繳費單條碼」一票跟風　網愣：真的有人繳

北市準公托「調漲1000元」！9月起上路　收費新制一圖看懂

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

即／柯文哲在地下候審室過夜！

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

陳佩琪到北檢現場：不明財產不是事實

小草聚集北檢挺柯文哲　警方舉牌第一次警告

男嬰趴睡窒息...「父母沒錢」未送醫　自行CPR半小時亡

即／鳳山三井購物中心工地意外　工人1死1重傷

柯文哲開偵查庭前遭上銬 北檢：有戒護需求

柯文哲疲累拒訊問被捕　去年律師考試就考過

更多熱門

相關新聞

轟吳音寧扯「魚果市場」落井下石　游淑慧：柯文哲1裁示才是問題

轟吳音寧扯「魚果市場」落井下石　游淑慧：柯文哲1裁示才是問題

前台北市長柯文哲因京華城案遭聲押，而任內魚果市場改建，遭前北農總經理吳音寧指控，她曾提節省11億改建方案，但柯置之不理，甚至後來議員質詢，還被痛罵「她懂什麼東西」、「指控貪污是不是」。對此，國民黨立委游淑慧今（1日）表示，吳音寧只是亂扯，趁機落井下石而已，明明因為吳的建議，預算多增3億多，哪來省11億，她更指出魚果市場，柯文哲為政績裁示「減項發包」才是真正問題點。

獨／追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

獨／追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　在地綠委：胡亂類比

他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　在地綠委：胡亂類比

怎幫沈慶京脫罪？黑心律師：去咬應曉薇、柯文哲

怎幫沈慶京脫罪？黑心律師：去咬應曉薇、柯文哲

關鍵字：

柯文哲京華城案聲援現場支持者警方

讀者迴響

熱門新聞

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面