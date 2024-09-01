小草聚集北檢畫面曝！挺柯文哲「相信清白」　警方舉牌第一次警告

記者黃國霖、劉人豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，8月31日被檢方聲押禁見，不少支持者因此聚集在北檢外聲援。北檢今（1）日大門一早就聚集支持者，警方隨即舉牌警告，中正一分局長張嘉煌表示，是否強制驅離會視現場的狀況來實施後續的作為。

▲北檢外聚集柯文哲支持者，警方舉牌警告。（圖／記者黃國霖攝）

張嘉煌表示，目前規劃100名警力，等一下看參與的人數，會逐一再增加相關的警力過來，稍早舉牌第一次警告，因為地檢署是集會遊行禁制區，昨天晚上就兩次勸導要迅速離開，但是今天仍號召群眾過來，所以依照集會遊行法第26條的規定，因為尊重人民集會的權利，還有相關法律的一個均衡，所以採取必要的措施，才在今天早上第一次舉牌警告，勸導他們離開集會現場。

▲▼ 支持者聚集在北檢外聲援。（圖／記者黃彥傑攝）

至於會不會強制驅離，張嘉煌指出，會視現場的狀況來實施後續的作為跟做法，目前保持平和的狀況，所以尊重他們的言論表達，後續還會陸續增加相關的警力，警察局給支援的部分，最高會到達330名警力左右。

而現場也發生插曲，一名阿伯疑不滿人壽保險身分證被篡改，跑到現場舉牌抗議，警方上前了解後，將阿伯帶離現場。

▲阿伯被警方驅離。（圖／記者黃國霖攝）