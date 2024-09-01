他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　在地綠委：胡亂類比

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城等案被台北地檢署調查，遭聲請羈押禁見，台北地方法院則將在今日召開羈押庭。不過，前立委蔡正元以高雄國賓都更容積率1142%為例，批評檢調只辦台北卻不辦高雄。對此，民進黨立委許智傑說，根本是胡亂類比。

許智傑說，有心人士故意混淆視聽，抹黑高雄國賓飯店危老重建案，拿來跟檢廉偵辦中的京華城案類比。高市府團隊第一時間就清楚回應，並強調該案依法取得危老重建容積獎勵36%，而且未來還須經都市設計審議、交通影響評估及環評等程序，市府絕對「依法合規」。

許智傑強調「商五比商三」，兩案屬性不同，本就適用不同的法規容積率；還把中央的危老條例，拿來跟自創「獎勵容積率」高達20%的商三京華城案相比，根本是胡亂類比，無法轉移柯文哲京華城案的疑點，反而更凸顯京華城案「自創獎勵」的後門未依法行政。

柯文哲因捲入京華城容積率弊案、總統大選政治獻金案、北投士林科技園區地上權案、第一果菜市場及漁類批發市場改建案，以及南港轉運站BOT案等五大弊案，8月30日遭北檢指揮廉政署搜索他的住處與辦公室，同時將柯文哲帶回廉政署約談，而柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭檢方逮捕，遭到聲押禁見，預計今召開羈押庭。