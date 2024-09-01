怎幫沈慶京脫罪？黑心律師揭1招必減刑「去咬應曉薇、柯文哲」

▲沈慶京列京華城案被告。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北京華城容積率弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，被法院裁定羈押禁見。網紅「黑心律師」楊律師就在臉書發文，「如何幫沈慶京脫罪？」提出兩種他的辯護方式，引發眾人熱議。

黑心律師首先提出的策略，是「死不認罪」。他認為，要送這麼多容積率，必然需要許多政府部門的公文蓋章，沈慶京不可能收買這麼多人。只要台北市政府提供了合法的公文，沈就有權利依法接受，並不會違法。

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他指出，這種策略的成功關鍵在於，檢調單位無法找到任何金錢直接或間接流向應曉薇、柯文哲或其親屬或親信的證據。而他觀察，目前沈慶京的律師似乎就是採取這種答辯方式。

第二種策略則是「偵查中認罪」，並同意將多餘的容積率全數歸還給台北市政府。不過，黑心律師就表示，表面上看起來吐回很多、損失很大，但實際上沒損失半毛錢，因為只是將別人送來的東西再送回去，數量並無增減。

楊律師甚至建議，沈慶京可以進一步提議捐贈數百萬或數千萬給國庫或檢察官指定的公益團體，並願意作為證人，提供應曉薇和柯文哲的不法證據。楊律師直呼，若沈慶京找他當辯護律師，他就會改採這種答辯方式，「這方法幾乎必定能成功，必定能減刑，而且非常可能減到緩刑或免刑的程度。」

最後他總結，如果沈慶京選擇第一種策略，成功率可能會很低，甚至要會坐牢。然而，如果他選擇第二種策略，成功率將會很高，甚至可能不用坐牢，「所以快點花大錢委任我這種認錢不認人的黑心律師吧！」也在留言處補充，若沈慶京拖到後面才認罪，可能會不符合某些減刑的要件，「即使減刑，仍可能要坐牢。」