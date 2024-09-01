傳陳佩琪百萬不明金流「亡母手尾錢」　民眾黨：往生是父親、母還健在

▲民眾黨中央緊急應變小組召開「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案8月31日被聲押禁見，預計1日將召開羈押庭，但昨有多家媒體報導「百萬不明金流」被妻陳佩琪存入ATM，數字卻有170萬或700萬，甚至爆出是陳亡母手尾錢，隨即被民眾黨強力譴責。民眾黨立院黨團主任陳智菡痛批「綠色恐怖在羅織罪名」，事實上往生的是陳佩琪父親，陳母親繼承300萬元財產後，因主要照顧者都是陳佩琪，所以兄弟姐妹同意統一交由陳用錢，而陳也有到北檢做清楚交代。

面對8月31日不斷有媒體以獨家方式報導，柯文哲與陳佩琪有「百萬不明金流」，但金額卻不一，700萬或170萬元都被討論過，另還有媒體稱是陳佩琪亡母的手尾錢。對此，民眾黨1日上午召開「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會澄清，與會人員包括召集人黃國昌、陳智菡、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠等。

針對媒體報導「百萬不明金流」部分，陳智菡痛批，這根本是「綠色恐怖在羅織罪名」，檢方找不到不明金流，居然從往生者羅織證明，昨看到很多消息指稱，陳佩琪有170萬元不明財產、分批把百萬元存到ATM裡，而且交代不清等。

陳智菡指出，但事實上往生的是陳佩琪父親，對方在2016年往生，當時有約300萬元遺產，透過財產繼承且支票存取方式交給陳佩琪母親，但由於陳佩琪母親年邁，主要照顧者都是陳佩琪，所以陳的兄弟姐妹都同意由陳佩琪統一用錢。

陳智菡提及，陳佩琪有告訴大家，檢方做調查時，她都把逐筆財產資料告知檢方，包括父親往生到母親繼承、如何運用等，可是檢方不予採信，「請教陳佩琪不是證人嗎？她今天做的證詞，如果檢方不予採信、認為是說謊，是不是該轉被告？是不是應該有處理方式？而不是把證詞資料透過媒體獨家方式往外擴散。」

陳智菡強調，「人家爸爸往生、媽媽還在，卻說成是亡母、不明財產，這叫當事人情何以堪？必須沈痛地說一次，這完全是血淋淋的政治迫害。」

▼民眾黨「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）