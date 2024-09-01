性侵犯出監3天又再犯！闖小學猥褻6歲女童手插嘴巴　再判5年

▲高雄梁姓男子因性侵案入獄4年半，才出獄3天又猥褻女童。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄23歲梁姓男子曾因性侵未成年女子入獄，去年7月剛出監3天，就闖入小學隨機亂摸6歲女童下體，還將手插入女童口中攪動，犯行曝光後被告上法院。橋頭地院審理，法官審酌梁男有輕度智障、性侵害累犯等情，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪處5年徒刑。梁男上訴被駁回，可再上訴。

判決指出，梁姓男子於2023年7月25日上午9時50分從大門闖入小學，在下午2點多時進入茶水間，見1名6歲女童正拿水壺裝水，竟上前假裝要幫忙，從背後熊抱女童，再不顧女童拒絕，伸手撫摸下體，並將自己的手指放入女童口中移動，同時問她「會不會癢」，猥褻得逞1次。

女童咬了梁男手指後，趁他鬆手逃出茶水間，跑回教室求救，過程中有工友聽到女童叫喊「不要、不要」，前來查看，撞見梁男正觸摸女童後背，隨即通報校內保全。梁男見犯行敗露，急忙逃離學校，但仍遭警方循線查獲，偵查時梁男坦承有摸、抱女童，也有將手放入女童嘴裡，遭檢方依妨害性自主起訴。

全案審理時，梁男翻供否認犯行，又辯稱把手放在女童嘴裡，頂多僅算性騷擾，不過法官認為，將手指插入口中，在社會上多有代指口交、性器接合之意，足以發洩人之性慾，和梁男環抱、撫摸女童，都屬於強制猥褻。

法官指出，梁男在2019年就曾對14歲以下女子強制性交，遭判4年半徒刑，2023年7月22日才剛執行完畢，出監短短3天又再犯本案，應加重量刑，不過根據醫院鑑定，梁男犯罪時可清楚辨識自己違法，抱有僥倖的心態犯案雖不可取，不過的確有可能因輕度智能不足，導致辨識能力顯著降低，依法應減刑，再審酌梁男案發時從事清潔工、未和女童和解等一切情狀，依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，累犯，判處5年徒刑。梁男上訴到高雄高分院被駁回，可上訴。

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