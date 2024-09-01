　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

性侵犯出監3天又再犯！闖小學猥褻6歲女童手插嘴巴　再判5年

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲高雄梁姓男子因性侵案入獄4年半，才出獄3天又猥褻女童。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄23歲梁姓男子曾因性侵未成年女子入獄，去年7月剛出監3天，就闖入小學隨機亂摸6歲女童下體，還將手插入女童口中攪動，犯行曝光後被告上法院。橋頭地院審理，法官審酌梁男有輕度智障、性侵害累犯等情，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪處5年徒刑。梁男上訴被駁回，可再上訴。

判決指出，梁姓男子於2023年7月25日上午9時50分從大門闖入小學，在下午2點多時進入茶水間，見1名6歲女童正拿水壺裝水，竟上前假裝要幫忙，從背後熊抱女童，再不顧女童拒絕，伸手撫摸下體，並將自己的手指放入女童口中移動，同時問她「會不會癢」，猥褻得逞1次。

女童咬了梁男手指後，趁他鬆手逃出茶水間，跑回教室求救，過程中有工友聽到女童叫喊「不要、不要」，前來查看，撞見梁男正觸摸女童後背，隨即通報校內保全。梁男見犯行敗露，急忙逃離學校，但仍遭警方循線查獲，偵查時梁男坦承有摸、抱女童，也有將手放入女童嘴裡，遭檢方依妨害性自主起訴。

全案審理時，梁男翻供否認犯行，又辯稱把手放在女童嘴裡，頂多僅算性騷擾，不過法官認為，將手指插入口中，在社會上多有代指口交、性器接合之意，足以發洩人之性慾，和梁男環抱、撫摸女童，都屬於強制猥褻。

法官指出，梁男在2019年就曾對14歲以下女子強制性交，遭判4年半徒刑，2023年7月22日才剛執行完畢，出監短短3天又再犯本案，應加重量刑，不過根據醫院鑑定，梁男犯罪時可清楚辨識自己違法，抱有僥倖的心態犯案雖不可取，不過的確有可能因輕度智能不足，導致辨識能力顯著降低，依法應減刑，再審酌梁男案發時從事清潔工、未和女童和解等一切情狀，依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，累犯，判處5年徒刑。梁男上訴到高雄高分院被駁回，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

ET快訊
日本氣象廳曝「摩羯」路徑！　周五上午抵台灣東南部外海
快訊／黃國昌現身！　批檢調違反偵查不公開
他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　綠委：胡亂類
快訊／學姐黃瀞瑩今再現身聲援！
還原新青安申貸碰壁過程　民怒：都是屁話！
獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人
傳陳佩琪百萬不明金流「亡母手尾錢」　民眾黨：往生是父親、母還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

5年內第8次被抓到無照！台中男「加碼」掛假車牌這下慘了

小草集結高喊「還我阿北」！黃瀞瑩今再現身聲援：欲加之罪何患無辭

行李箱擺床邊接客...平鎮警掃黃逮13外籍女　都是觀光入境

屏東阿北思念亡妻　報案指遭拐走失蹤…警鼻酸安慰

14歲國中妹「聊1hr」點頭約見男網友　付不出1萬遭恐嚇

現場畫面曝！鳳山三井購物中心工地起重機倒塌　1死1命危

性侵犯出監3天又再犯！闖小學猥褻6歲女童手插嘴巴　再判5年

獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

5年內第8次被抓到無照！台中男「加碼」掛假車牌這下慘了

小草集結高喊「還我阿北」！黃瀞瑩今再現身聲援：欲加之罪何患無辭

行李箱擺床邊接客...平鎮警掃黃逮13外籍女　都是觀光入境

屏東阿北思念亡妻　報案指遭拐走失蹤…警鼻酸安慰

14歲國中妹「聊1hr」點頭約見男網友　付不出1萬遭恐嚇

現場畫面曝！鳳山三井購物中心工地起重機倒塌　1死1命危

性侵犯出監3天又再犯！闖小學猥褻6歲女童手插嘴巴　再判5年

獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

Lulu分手阿達5年同台了！合體舊愛不怕尷尬　他認了：默契依舊在

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

女學生控「遭噴白色液體」學校逼刪文　校方：只是說明調查進度

鄭宗哲先發選保送　林台加雙重賽貢獻打點

四盤力退伊文斯晉級美網16強　德米瑙爾即時排名升至第10

自嘲乞丐！Threads上貼「繳費單條碼」一票跟風　網愣：真的有人繳

北市準公托「調漲1000元」！9月起上路　收費新制一圖看懂

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

黃國昌現身！批檢調違反偵查不公開　「司法要讓人民可信任」

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

即／柯文哲在地下候審室過夜！

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

陳佩琪到北檢現場：不明財產不是事實

小草聚集北檢挺柯文哲　警方舉牌第一次警告

男嬰趴睡窒息...「父母沒錢」未送醫　自行CPR半小時亡

即／鳳山三井購物中心工地意外　工人1死1重傷

柯文哲開偵查庭前遭上銬 北檢：有戒護需求

柯文哲疲累拒訊問被捕　去年律師考試就考過

更多熱門

相關新聞

高雄人不搭輕軌？一票點頭曝致命傷：都騎車

高雄人不搭輕軌？一票點頭曝致命傷：都騎車

高雄有捷運、輕軌等交通建設，讓民眾可以根據自身目的地，選擇要怎麼搭乘。然而，一名網友在規劃高雄旅遊時，原本打算搭乘輕軌前往西子灣，當地朋友卻直接建議騎機車去就好，令他不禁好奇問卦，「高雄人為什麼不喜歡搭輕軌？」引發話題。

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

德威航空飛仁川航班訊號異常…放棄起飛

德威航空飛仁川航班訊號異常…放棄起飛

班機滑行中傳爆炸聲竄火光　國泰航空致歉：晚間加大航機疏運

班機滑行中傳爆炸聲竄火光　國泰航空致歉：晚間加大航機疏運

台電工程車倒車不慎！撞死聚餐母子檔

台電工程車倒車不慎！撞死聚餐母子檔

關鍵字：

高雄性侵犯刑案犯罪社會

讀者迴響

熱門新聞

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面