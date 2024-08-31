柯文哲遭聲押　民眾黨4點聲明怒斥北檢：毫無依據、羅織罪名

▲柯文哲移送北檢偵訊後被檢方聲請羈押禁見，支持者聚集靜坐抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案涉圖利罪，31日晚間7點多北檢結束複訊後，認定柯文哲涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。對此，民眾黨發布4點聲明回應，指台北地檢署的新聞稿中，空泛指稱柯文哲主席收受賄賂，毫無相關依據，柯主席配合調查竟遭構陷羅織罪名，民眾黨全力支持柯文哲主席捍衛自身清白之法律行動。

針對台北地檢署對柯文哲主席聲請羈押禁見，台灣民眾黨聲明如下:

一、 柯文哲主席擔任台北市長期間，戮力從公，一向以台北市發展及市民福祉為最高原則，清廉自持，將所有心力置於市政推展之上。

二、 針對京華城一案，柯文哲市長向來秉持公開透明之原則，將陳情之內容交由相關權責機關及台北市都市計畫委員會，經由全體委員採共識決集體審議，完全依法辦理全程公開，何以竟遭台北地檢署認定有違背職務之圖利行為，令人難以理解。

三、 至於檢方於新聞稿中空泛指稱柯文哲主席收受賄賂，毫無相關依據，甚至在新聞稿出來前後，竟又有多篇新聞以獨家報導方式，指稱柯文哲主席有不明資金云云，惡意帶風向試圖導引輿論、未審先判，其心可議，讓偵查不公開淪為笑柄，本黨強烈譴責。

四、 自柯文哲主席遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，台灣民眾黨全力支持柯文哲主席捍衛自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判。