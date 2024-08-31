　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯文哲貪腐「當庭逮捕」引外媒關注　日媒：第三勢力支持率消失

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲檢調偵辦京華城案，今再度展開搜索與約談等相關行動，柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

前台北市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲因為涉及京華城容積率弊案，今（31）日凌晨2時在拒絕夜間訊問並執意離開後，被檢察官當庭逮捕。消息一出後，不僅全台深感震驚，就連外國知名媒體也大感意外，在報導中強調因為貪腐而被逮捕。

《路透社》於台灣時間31日上午9時51分發佈一篇報導，標題便提到前台北市長柯文哲因貪污調查而被檢方逮捕，內容談及柯文哲涉及台灣首都一個大型房地產開發項目的貪腐，檢調於周五（30日）突襲搜查其住所、黨部，並進行19小時偵訊，然而柯文哲卻全盤否認嫌疑，告訴記者「我知道我沒有問題」。

外媒《彭博社》則同樣提到，曾經是台灣總統候選人身分的柯文哲，因為涉及房地產開發貪腐等醜聞，在接受將近19個小時的審訊後而被逮捕。報導內容引述台灣《中央社》，指出柯文哲要求對當庭逮捕進行司法提審，不過被法院駁回。

日本主流媒體也對柯文哲涉嫌貪汙表示高度關注，包括《時事通信》、《富士新聞網》、《TBS News》、《產經新聞》、《共同社》皆同樣在標題提到，台灣第2大在野黨黨魁柯文哲因在市長任內涉嫌貪瀆而被逮捕，並分析台灣「第三勢力」的支持率嚴重下滑。

至於南韓，則是由南韓政府出資的國家通訊社《韓聯社》率先向南韓民眾揭露這項消息，表示柯文哲因為政治獻金被揭發而「暫時請假」黨主席一職。據悉，過去南韓經常將柯文哲描述為「台版安哲秀」，不過安哲秀在南韓也是著名的政治變色龍，且曾經反對同性遊行辦在首爾市廳廣場，認為應該移到人群較少的地方。

ET快訊
數十萬人湧進台南！沙丁魚式人潮擠爆　文博會場內畫面曝
張文綺台中鹽酥雞店爆離職潮　損失200萬...機具成廢鐵
熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐
快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭
力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」：市長也沒這權力
快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葬禮上喝酒大鬧！他惹毛隔壁喪家　秒遭「行刑式槍決」

柯文哲貪腐「當庭逮捕」引外媒關注　日媒：第三勢力支持率消失

日本旅館拿山泉水煮飯！618人集體食物中毒　湧泉驗出諾羅病毒

葉門嚴重洪災釀97死！450萬人陷糧食危機　霍亂疫情大爆發

快訊／俄Mi-8直升機起飛後失聯　機上22人生死未卜

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

美國伊拉克聯手突襲「擊斃15名IS成員」　美軍7人受傷

泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

葬禮上喝酒大鬧！他惹毛隔壁喪家　秒遭「行刑式槍決」

柯文哲貪腐「當庭逮捕」引外媒關注　日媒：第三勢力支持率消失

日本旅館拿山泉水煮飯！618人集體食物中毒　湧泉驗出諾羅病毒

葉門嚴重洪災釀97死！450萬人陷糧食危機　霍亂疫情大爆發

快訊／俄Mi-8直升機起飛後失聯　機上22人生死未卜

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

美國伊拉克聯手突襲「擊斃15名IS成員」　美軍7人受傷

泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

哭哭了...休旅車追尾保時捷911雙門跑車　路人集體回頭

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

快訊／輪椅羽球女將胡光秋擊退巴西好手　晉級巴黎帕運8強

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

蘿拉3年前預告「即將財富自由＋離職」！蔡阿嘎一算苦笑：她達成了

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新新併首關！新光金下周最後買進日　掀委託書徵求大戰

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

竊賊認出法官同學痛哭爆紅　他出獄卻犯更大條

飛機氧氣罩離奇掉落　乘客恐慌爆哭

愛心章魚燒6顆2元遭10倍價轉賣　老闆急喊卡

人妻「肉償」車震維修工　夫返家驚見雙屍

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

F-16作戰墜毀　澤倫斯基將空軍司令解職

補助13萬鼓勵東京女下鄉結婚　日政策被罵翻

颱風珊珊風雨肆虐　她房間「牆壁瞬間吹落」

啥都沒偷　賊煮麵吃「不忘洗碗」

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

中國施壓太平洋島國論壇　公報移除挺台文字

更多熱門

相關新聞

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，今（31日）凌晨被送至台北地檢署複訊，但他拒絕夜間偵訊而遭當庭逮捕，隨後聲請提審，不過上午遭北院駁回。「館長」陳之漢今天下午現身北檢，公開聲援柯文哲，要求檢調單位拿出證據；稍早他更透露，接到柯文哲母親的電話，柯媽媽在電話中痛哭，懇請大家相信她兒子的清白。

游淑慧疑彭振聲有串供可能　憂「前市長」實質影響力只會更高

游淑慧疑彭振聲有串供可能　憂「前市長」實質影響力只會更高

力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」

力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」

快訊／北檢最新現場曝！下午湧現人潮

快訊／北檢最新現場曝！下午湧現人潮

「好了我要走了！」柯文哲拒絕夜間偵訊遭逮捕

「好了我要走了！」柯文哲拒絕夜間偵訊遭逮捕

關鍵字：

國際焦點柯文哲外媒

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面