柯文哲貪腐「當庭逮捕」引外媒關注　日媒：第三勢力支持率消失

▲檢調偵辦京華城案，今再度展開搜索與約談等相關行動，柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

前台北市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲因為涉及京華城容積率弊案，今（31）日凌晨2時在拒絕夜間訊問並執意離開後，被檢察官當庭逮捕。消息一出後，不僅全台深感震驚，就連外國知名媒體也大感意外，在報導中強調因為貪腐而被逮捕。

《路透社》於台灣時間31日上午9時51分發佈一篇報導，標題便提到前台北市長柯文哲因貪污調查而被檢方逮捕，內容談及柯文哲涉及台灣首都一個大型房地產開發項目的貪腐，檢調於周五（30日）突襲搜查其住所、黨部，並進行19小時偵訊，然而柯文哲卻全盤否認嫌疑，告訴記者「我知道我沒有問題」。

外媒《彭博社》則同樣提到，曾經是台灣總統候選人身分的柯文哲，因為涉及房地產開發貪腐等醜聞，在接受將近19個小時的審訊後而被逮捕。報導內容引述台灣《中央社》，指出柯文哲要求對當庭逮捕進行司法提審，不過被法院駁回。

日本主流媒體也對柯文哲涉嫌貪汙表示高度關注，包括《時事通信》、《富士新聞網》、《TBS News》、《產經新聞》、《共同社》皆同樣在標題提到，台灣第2大在野黨黨魁柯文哲因在市長任內涉嫌貪瀆而被逮捕，並分析台灣「第三勢力」的支持率嚴重下滑。

至於南韓，則是由南韓政府出資的國家通訊社《韓聯社》率先向南韓民眾揭露這項消息，表示柯文哲因為政治獻金被揭發而「暫時請假」黨主席一職。據悉，過去南韓經常將柯文哲描述為「台版安哲秀」，不過安哲秀在南韓也是著名的政治變色龍，且曾經反對同性遊行辦在首爾市廳廣場，認為應該移到人群較少的地方。