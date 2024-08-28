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乾旱鬧飢荒！納米比亞將撲殺野生動物　分象肉、斑馬肉送災民

▲▼大象。（圖／達志影像／示意圖）

▲納米比亞計劃撲殺的野生動物，包括大象。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

非洲南部正面臨數十年來最嚴重的乾旱，納米比亞共和國上個月耗盡了84%的儲備糧食，預計未來幾個月，有近一半人口將面臨糧食高風險狀況。對此，納米比亞環境部表示，計劃將撲殺723隻野生動物，其中包括83頭大象，並將肉類分發給因乾旱而難以溫飽的民眾。

據路透社報導，納米比亞環境部在26日發布的聲明中表示，撲殺活動將在公園和公共區域中進行，當局認為這些地方的動物數量已超出了環境與水源負荷。

環境部表示，在面對如此嚴重的乾旱下，如果當局不進行干預，人類與野生動物的衝突預計將會加劇，因此計劃撲殺723隻野生動物，其中包括83頭大象、30頭河馬、60頭水牛、50頭高角羚、100頭斑紋牛羚、300頭斑馬和100頭大羚羊，並將肉類分發給因乾旱而難以溫飽的民眾。目前專業獵人和政府簽約的公司已經獵殺了157隻動物，收穫了超過56,800公斤的肉。

對此，環境部表示，這項行動是必要的，也符合憲法規定，強調其自然資源是為了納米比亞公民的利益而使用。

納米比亞位置。（圖／取自維基百科）

▲納米比亞位置。（圖／取自維基百科）

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