互轟邊境！烏克蘭12F住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命

▲ 哈爾科夫12層住宅大樓遭轟炸起火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏邊境城市30日都發生攻擊，烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一棟住宅和一座操場遭到彈襲，造成7死77傷，死者包括一名14歲少女；俄羅斯西部別爾哥羅德州（Belgorod）也遭烏軍轟炸，造成至少5死37傷，傷者包括多名孩童。

《路透》報導，烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）當局指控，俄軍30日使用導引炸彈空襲，擊中一棟12層住宅大樓和一座操場，造成7人死亡，至少77人受傷。

總統澤倫斯基指出，死者中包括一名年僅14歲的女孩。哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）在Telegram說明，一名孩童在操場上遇襲身亡；州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）則稱，約有20名傷者傷勢嚴重。

▲▼ 倖存者被抬出，死者遺體躺在草地上。（圖／路透）

空襲現場被黑煙吞沒，住宅大樓高樓層起火燃燒，停放在建築外的汽車被大火燒毀。急救人員和志工將倖存者抬出大樓，草地上有幾具遺體以毯子蓋住，周圍全是警察。大樓居民有大有小，有些人渾身是血，坐在長椅上等待急救人員治療。

俄烏開戰以來，哈爾科夫一直都是俄軍轟炸熱點，不過近幾周砲火減緩，可能和烏軍突襲俄國庫斯克州有關。

根據《莫斯科時報》，俄國西部別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）則指控，烏軍30日晚間使用「吸血鬼」多管火箭系統發射集束炸彈，造成至少5死37傷，傷者中至少有6名孩童，且有10人重傷送醫。

格拉德科夫指出，這起空襲造成重大財產損失，住宅和企業窗戶、外牆受損；杜博沃耶村（Dubovoe）有房屋、汽車起火，所幸已經撲滅。