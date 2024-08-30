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烏克蘭證實F-16墜毀！殉職飛官背景曝光　任務完成追授上校

▲▼烏克蘭F-16戰機墜毀，高階飛官梅斯（Oleksiy Mes）也不幸殉職。（圖／翻攝X）

▲「月魚」梅斯（Oleksiy Mes）駕駛F-16時不幸殉職。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭8月初獲得期待已久的6架美製F-16戰機，其中一架卻在26日墜毀，高階飛官梅斯（Oleksiy Mes）也不幸殉職。烏克蘭軍方29日證實消息，並且宣布梅斯將被追授上校軍銜，而CNN也揭露這名代號「月魚」（Moonfish）的飛行員故事。

烏軍參謀總部29日表示，F-16戰機與防空飛彈部隊共同對抗「俄羅斯針對烏克蘭的史上最大規模空襲」，「在靠近下一個目標時，與其中一架飛機失去聯繫。後來發現，那架飛機墜毀，飛行員喪命。」梅斯在最後一次任務摧毀三枚巡弋飛彈與一架攻擊無人機，將被追授上校軍銜。

▲▼烏克蘭F-16戰機墜毀，殉職飛官梅斯（Oleksiy Mes）的葬禮上也有戰機飛越。（圖／路透）

▲梅斯的葬禮上，可以看見戰機飛越上空。（圖／路透）

此前《華爾街日報》報導，該架F-16可能是因飛官操作錯誤而墜毀。不過，一名消息人士向CNN透露，烏克蘭國防軍不認為這是真正的原因。烏軍也表示正在調查墜機原因，將會邀請國際專家參與。

CNN指出，烏克蘭等待很長時間，終於在今年夏天獲得F-16戰機。如今梅斯喪生，對於該國而言是一次重大打擊。

▲▼烏克蘭殉職飛官「果汁」皮爾什奇科夫（Andriy Pilshchikov，左）與「月魚」梅斯（Oleksiy Mes）。（圖／翻攝X）

▲「果汁」皮爾什奇科夫（左）與「月魚」梅斯（右）雙雙殉職。（圖／翻攝X）

在烏克蘭向西方爭取戰機的過程中，梅斯與代號「果汁」（Juice）的飛行員皮爾什奇科夫（Andriy Pilshchikov），成為這場運動的代言人。2人夢想駕駛F-16，對於這款機型瞭若指掌，並且熱愛飛官職業，儘管這是一場艱苦戰鬥，年輕又熱情的他們，依然努力奮鬥著。

相較之下，梅斯比較寡言內斂，不熱衷於鎂光燈，但自從去年8月，皮爾什奇科夫在一場任務中喪生後，他也毅然接替了鏡頭前的工作。梅斯接受CNN採訪時曾說，如果皮爾什奇科夫還活著，就會是他在這裡受訪。梅斯形容已逝戰友是團隊靈感來源，也是這一切背後的主要動力，「我覺得我對他有責任，要確保這些飛機抵達。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基4日表示，烏克蘭已經取得首批美國製F-16戰鬥噴射機。（圖／路透）

▲澤倫斯基與本月初才取得的首批美國製F-16戰機。（圖／路透）

自從戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基一直要求西方盟友提供F-16戰機，但西方國家猶豫不決，直到2023年初夏，荷蘭與丹麥承諾提供，美國則是在幾周後才批准轉移。梅斯等少數飛行員遠赴美國受訓，儘管通常需要多年訓練才能駕駛飛機，但他們不得不在6個月內，完成精簡版培訓。

F-16有很多用途，可以對抗敵機、攔截飛彈、攻擊地面目標、為部隊提供空中掩護，若裝備得當，甚至能夠阻止俄軍戰鬥轟炸機靠近戰場。不過專家指出，儘管烏軍能夠藉此削弱俄羅斯的空中控制權，F-16的能力仍比最現代俄軍戰機更差，在空戰中可能佔下風。

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