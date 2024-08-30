俄軍逼近烏東「後勤重鎮」！　烏指揮官認：戰況異常艱困

▲在波克羅夫斯克準備投入戰場的烏兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍近幾月來在烏東穩定推進，持續逼近頓內茨克州的烏軍重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）29日表示，他在波克羅夫斯克東部前線待了幾天，坦言戰況「異常艱難」。

《路透》報導，烏軍6日對俄國西部庫斯克州（Kursk）發動突襲後，俄軍在烏東的攻勢並未減少，烏克蘭總統澤倫斯基表示，波克羅夫斯克附近局勢「極其艱困」，基輔將進一步加強部署。

瑟爾斯基則在社群媒體發文說明，「戰鬥異常艱難。敵人將一切可移動和前進的裝備投入戰鬥，試圖突破我們的防禦」，戰況最激烈的地點在距離波克羅夫斯克約10公里的克拉斯尼亞爾地區（Krasnyi Yar）。

赫羅迪夫卡村（Hrodivka）東郊的攻勢也有所加強，29日在波克羅夫斯克前線就發生23起衝突。

澤倫斯基29日透過Telegram表示，他在一場會議上聽取軍方高層匯報，會中還討論具體的防禦行動，並在另一場會議上討論在國內生產的遠程武器及在庫斯克的行動。

此前俄國國防部宣布，俄軍已攻下烏東2座村莊，包括頓內茨克州距離波克羅夫斯克約15公里的尼古拉耶夫卡村（Mykolaivka），以及盧甘斯克州的斯捷利馬希夫卡村（Stelmakhivka）。