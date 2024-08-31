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泰國旅遊「同事託買30罐藥膏」還嫌伴手禮不特別！過來人曝1招秒解

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO遇到厚臉皮同事。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

對許多人來說，出國最怕幫親友買東西，不只要花時間找，還要大包小包扛回國，一名女網友表示，一年會安排2-3次出國，都是搶促銷機票，有個同事每次聽到她要出國，都會酸言酸語，還會檢視她送的伴手禮，跟別人的一樣就會露出嫌棄的表情，有次她去泰國玩，還開口請她買30罐藥膏，讓她超傻眼。

該網友在Dcard發文，「我出國旅行錯了嗎？！我就是不想告訴妳！」出國都是搶廉航的促銷機票，有時不用旅伴，一個人手提行李就出國了，頂多買15公斤的託運行李，兩個人一起共用；每年會安排2-3次國外旅行，機票加住宿通常都是1萬2千元搞定，安排3-4天踩點、吃美食、四處逛逛。

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每次提到出國，都會有朋友請原PO幫忙買東西，不過她行李公斤數不多，婉拒朋友的請求，對方也不會強迫，但公司有位同部門的資深同事讓她很傻眼，聽到她要出國就會說「『又』出去玩」，還會檢視她買回來的伴手禮，「還會說，我以為我跟妳比較好，原來大家的東西都一樣，其實讓我蠻不爽的」。

有次她去泰國旅遊，同事竟然託她買30罐藥膏，因為行李箱沒太多位子，意思意思買了3瓶，結果對方竟嗆「幹嘛兩個人共用15公斤，出國就是要大買特買，其他同事出國，她會在群組狂問在哪了，幫她買什麼，真的覺得出國干她屁事」。

貼文曝光，網友建議她直接拒絕就好，「30罐真好意思⋯擦屁股嗎？」「我出國一率拒絕所有人委託代買，自己花錢出去玩，時間已經很緊迫了，還要花時間幫別人找那個找那個的，我不是聖母也沒欠任何人時間和錢」、「學會拒絕會發現很好用」、「這種厚臉皮的傢伙真的很煩，這種人通常也不會多給錢當跑腿費，還會斤斤計較匯率才給錢」。

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