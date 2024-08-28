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得罪全部門！前同事離職嗆「我隨便找都5萬」　結局爆尷尬

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨痛快表示，有位前同事過去經常出錯，且上班時都會偷打遊戲或睡覺，甚至在離開前得罪部門所有人，還放話說「我出去隨便找都5萬！」時隔兩年，對方私訊狂吐苦水，更表示想回鍋，最後他直接封鎖。

網友在Dcard發文提到，一位很雷的前同事最近得知部門有職缺，不斷私下請大家幫忙講好話，讓他能順利回鍋，但眾人一致拒絕，回顧對方的黑歷史，他更不屑表示，「前同事剛來上班沒多久，就在公司電腦下載LOL，害小主管被數據部叫去罵，每天上班都偷打手遊或打嗑睡，因為無法一心二用，常常做錯報表，搞得我們還要幫他處理事情。」

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直到某天，小主管向對方提醒，某個案子很急，今天下班前務必要弄好，來不及也得加班完成，結果該同事聽完當場爆氣，怒喊「你一定要現在才講嗎？我的時間很寶貴，為什麼不叫XXX，她們那麼閒，我很忙欸。」

聞言，小主管連忙解釋，「因為這份工作內容是你負責的，況且我早就跟你說過期限今天，已經幫你延過一次了，你現在還是交不出來？」最後，該同事堅持沒時間做，並表明要離職。

▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO直言，該同事在離職前，把其他同事都得罪一遍，甚至簽完離職單後，還不客氣地說「這種朝九晚五的工作只有3萬5，季獎金也才幾千塊錢而已，我隨便找都5萬啦，你們這些學校比較好又怎樣，還不是都是老闆的打工仔。」

時隔兩年，他們部門剛好釋出職缺，沒想到該名前同事又出現了，一邊表示想回鍋，一邊狂吐苦水，感嘆外面的薪資都很低，加班不給加班費，主管又機車之類的。

最後，原PO不客氣地回，「關我什麼事，我們什麼人都缺就是不缺你！」接著果斷封鎖對方。對此，網友們紛紛表示「感覺部門感情很好」、「方便詢問職缺嗎」、「每次聽到都覺得，真的有這麼瞎的人喔？先嗆完別人還好意思去請人幫忙」、「卡職缺」、「你回他的話實在是讚」。

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