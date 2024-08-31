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老天遲下甘霖！六十石山金針花遲1個月盛開　賞花正好

▲▼今年六十石山金針花約較往年晚了一個月才盛開。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼今年六十石山金針花約較往年晚了一個月才盛開。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

上天鋪了一張黃金花毯給了這片山頭，一個大家都熟悉的地方—六十石山，每年八月正是金針花綻放的季節，今年上天對富里開了一個玩笑，忘了降下甘霖，讓等待綻放的金針花兒，慢了一個月與大家見面，但一場甘霖降下後，令人感動的是，原來上天給富里一張最美的黃金花毯，把六十石山整個山頭，鋪的美輪美奐，令人心曠神怡，這美景真的美不勝收，好比人間天堂。

▲▼今年六十石山金針花約較往年晚了一個月才盛開。（圖／富里鄉公所提供，下同）

山上吹著微風輕輕的敲打在臉上，真的可以感受大自然給予富里最大的恩典。暑假雖然悄悄的過了，但還是可以排兩天假日到富里走走看看，一睹天堂之美六十石山金針花海，一件上天留給富里的黃金花毯。

▲▼今年六十石山金針花約較往年晚了一個月才盛開。（圖／富里鄉公所提供，下同）

富里鄉鄉長關心六十石山的花農們30日實地走訪六十石山，看見黃橙橙的金針花已經慢慢的增加，把原本綠油油的山頭及山溝，都染上了黃色的顏料，從山上至高點遠眺富里市區及台東縣池上鄉，真的令人感動，向西看過去中央山脈依然雄偉的連綿起伏，六十石山的花況並非外界傳言的花已經都死光了，相反的花更美景更麗，真的實地看過後才能感受六十石山的美。

▲▼今年六十石山金針花約較往年晚了一個月才盛開。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東城希望民眾抓住暑假尾巴，走一趟六十石山，欣賞金針花海。

花蓮縣富里鄉鄉長江東成邀請並歡迎大家來富里，今年六十石山花季因為天候因素花期稍稍延後了一點，大家可以抓住暑假的尾巴，來富里走走看看來自上天給予的祝福，這美景可以用慢工出細活來形容六十石山的花況，雖然因為天氣的影響延後了但上天卻留下了最美的花毯，為六十石山鋪下了一大片金黃色的花毯，就如身後的一片美景，真的讓人感到心礦神怡丶景色是美不勝收，

江東城邀請全國的好朋友們一起來感受微風敲打臉上的自在感，眼睛接收的一切美好，再次歡迎大家到富里來，一起分享這來自上天的祝福。

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