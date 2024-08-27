暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

▲拍賣2部休旅車不定底價，歡迎有興趣民眾到場賞車。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年的0403強震及凱米颱風給花蓮帶來了不少挑戰，諸多產業受創、百廢待舉，在這樣的艱難時刻，法務部行政執行署花蓮分署誠摯邀請民眾多到花蓮觀光，且在享受花蓮之旅的同時，順道參加9月3日（二）舉行的聯合拍賣會，用具體行動支持這片美麗的土地。

花蓮分署9月拍賣會聚集了多樣優質商品，首先在不動產方面，包括：吉安鄉仁廉段、台東市建國段與台東市順天段之既成道路；花蓮縣壽豐鄉山嶺段與鹽寮段山林地；台東縣東河鄉未辦保存登記建物等。至於眾所矚目的知本溫泉套房剩下最後3間，現正進行特別變賣程序中，由最先應買且經准予應買者得標。

動產方面，本次拍賣2部車輛均於當日上午10時在台東縣稅務局（台東市中興路2段729號）拍賣，包含：定底價拍賣的NISSAN休旅車（3498CC、2007年出廠）及不定底價拍賣的福特休旅車（2261CC、2006年出廠），歡迎有興趣民眾到場賞車。

▲變賣商品包含：韓版服飾、原住民手工刺繡包、洗髮精等。

另當日下午2時30分位於花蓮分署府前路辦公室也變賣諸多商品，包含：韓版服飾、原住民手工刺繡包、洗髮精等，讓您在旅途中不僅能以絕佳的價格選購到心儀商品，更是對花蓮經濟復甦的一份支持。

詳細拍賣資訊請上花蓮分署官方網站（https://gov.tw/Wuk）或行政執行署拍賣公告查詢系統查詢。

