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男嫌闖空門「煮麵吃」飯後乖乖洗碗！留紙條提醒1事　什麼也沒偷

▲▼開門,門把,進房,房門,鎖門。（圖／VCG）

▲華盛頓州一名嫌犯，闖入民宅煮義大利麵。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州發生離奇案件，一名嫌犯闖入民宅，逕自煮義大利麵來吃，還把髒碗盤給洗乾淨了。此外，他也偷偷洗澡、洗衣，臨走前留下紙條，提醒屋主家電故障，除此之外什麼也沒偷。

獨立報等外媒報導，這起事件上周發生在耶姆市（Yelm）的克利爾伍德社區協會（Clearwood Community Association）。警方表示，一名「善良」但很飢餓的入侵者，闖入當地多棟民宅犯案。

屋主艾迪（Eddie Andujo）回憶，他23日上午回家時，看見廚房窗戶被打破了，桌上則有一張紙條，「我非常需要食物，我闖入你家，請原諒我。我吃了你的食物，洗了我的衣服，並且洗了澡。P.S.你的爆米花機無法正常運作。」


艾迪表示，嫌犯在廚房煮義大利麵，「有趣的部份是，他洗了自己的盤子。所以我猜，他是個『人還不錯』的罪犯……而且他把用過的毯子摺好了。」

不過，另一位居民貝瑟妮（Bethany Stirber）卻不認為。她表示，嫌犯闖入她的汽車，還偷走車庫鑰匙，「我在家時，他試圖進入我的車庫。我們把他嚇跑，他卻一直跑回來。」貝瑟妮與丈夫周日又發現有人試圖闖入，趕緊撥打911，但警方依然沒能及時趕到，「讓他跑了。」

克利爾伍德社區地處偏遠，沒有手機訊號，加上當地警力短缺，使得抓到嫌犯的難度更高。員警與警犬25日在附近進行搜索，但目前並未尋獲任何線索。

 
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