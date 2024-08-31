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竊賊認出法官同學痛哭影片爆紅！　他「出獄9年後」卻犯更大條

竊賊認出法官同學痛哭影片感動千萬人　他出獄承諾會改過！9年後卻犯更大條

▲女法官審案時發現竊賊布斯竟是她的中學同學，布斯當場痛哭，影片流出後感動無數人，不料布斯後來又犯案入獄。（翻攝X@Cyber_Curator）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州邁阿密的一名女法官在審理竊盜案時，意外發現嫌犯竟是她的中學同學。2人重逢的場景令人唏噓，嫌犯當庭痛哭，悔恨之情溢於言表。這段感人的重逢曾感動無數人，但時隔9年，故事卻迎來了令人遺憾的結局。

根據《紐約郵報》報導，竊盜嫌犯布斯（Arthur Booth）最初出庭受審時漫不經心，似乎對判決毫不在意。直到法官葛雷澤（Mindy Glazer）忍不住詢問道：「你是不是讀過鸚鵡螺中學？」布斯才驚訝地抬頭，隨即認出這位法官竟是他中學同學。

葛雷澤的母校是佛州的鸚鵡螺中學，在校期間，非裔男同學布斯學業優秀，運動細胞也發達，2人常在一起在球場上揮灑汗水。布斯家境清寒，卻有著遠大的志向，希望成為一名神經外科醫生；葛雷澤則對法律有著濃厚的興趣。

後來葛雷澤順利進入法學院，並在法律界嶄露頭角，最終成為備受敬重的資深法官。然而，命運的巧妙安排，讓他的人生再次與老友布斯產生交集。2015年，葛雷澤審理的一件竊盜案中，被告的名字竟與布斯如出一轍。當被告被押上法庭時，時隔二十多年，葛雷澤一眼認出，眼前的竊盜犯就是當年那個意氣風發、夢想成為神經外科醫生的少年。

布斯在庭上崩潰痛哭，嘴裡喃喃驚呼：「喔，天啊！喔，我的天啊！」。葛雷澤則安慰道：「很遺憾在這裡見到你。你曾是我在中學時期遇過的最優秀的孩子，我曾和你及其他孩子們一起踢足球。看看現在發生了什麼事」葛雷澤告訴布斯，儘管她必須基於法官職責作出判決，但仍祝福布斯有天能走出困境，重展合法的人生。這段影片當年感動了全美。2016年布斯出獄時，葛雷澤還以私人同學的身份迎接他，並擁抱祝福。

然而，9年過去，布斯始終未能擺脫罪惡的泥沼。如今，這位58歲的老賊再度落網，這次更涉嫌一連串的珠寶搶劫案。令人髮指的是，他甚至冒充水電工，闖進一位78歲老翁住處，搶走價值不菲的金項鍊，價值約1,500美元（約新台幣4.7萬）。警方循線追查，根據監視器畫面，迅速鎖定布斯為嫌犯，依入室盜竊、襲擊和搶劫等罪遭逮捕落網。

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