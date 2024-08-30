12星座「選擇老公老婆」有潛規則！雙魚看忠誠度、天秤竟然不看外表？

▲有些人在挑選結婚和戀愛對象時，標準完全不一樣！（圖／pixabay，下同）

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在生活中，經常會發現有些人對於「結婚」和「戀愛」的對象標準竟然有顯著的差異，然而這種現象背後，其實反應了人們對於不同人生階段的需求與期待。例如在戀愛時，人們往往尋求的是激情、浪漫和新鮮感，但考慮結婚時，標準往往會更為現實和務實。簡單以12星座來分類的話也會發現，他們在挑選結婚和戀愛對象時，標準也完全不一樣！《星座好朋友》現在就要為大家一起揭開這一層神秘面紗！

自然最重要

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

在戀愛的初期階段，許多人為了在心儀對象心中留下好印象或是贏得對方好感，常會刻意隱藏自己的缺點，甚至做出嬌柔做作的行為。然而，隨著相處時間的拉長，真實的自我性格難免會浮現出來。當發現對方的真實面貌與原先的認知有所出入時，有些星座的人會感到特別的失落。

這些星座包括牡羊座、獅子座和射手座。相較於溫柔儒雅、善解人意的類型，他們更傾向選擇那種自然不做作，甚至有些大咧咧的對象。他們認為這樣的人，至少不會讓他們有被騙的感覺。這樣的選擇標準，反應出他們對於「真實性」的重視。他們認為，與其與一個假裝溫柔、優雅的人相處，不如找一個真實不做作的人，這樣的人更能讓他們感到安心與放心。

穩定的經濟基礎

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

在星座世界中，土象星座包括金牛座、處女座與魔羯座的人，他們的人生觀偏向實際，並且非常注重生活品質。他們認為，既然在工作上已經全力以赴，那麼在生活上就應該要好好享受舒適與安逸。因此他們的愛情觀也相當清楚，一切的努力都是以結婚為前提，並以此作為感情經營的方向。

對於土象星座的人來說，婚姻與戀愛有著本質的不同。如果他們的伴侶無法共同分擔生活的重擔，土象星座的人就會感到巨大的壓力，並可能對這段感情產生懷疑。因為他們認為，穩定的經濟基礎是直接影響兩人生活品質的重要因素！有了經濟基礎的保證，土象星座就會相信他們的婚姻會更加幸福，也更加快樂。所以挑選具有穩定經濟基礎的對象，對於土象星座來說不僅是生活的保障，也是感情的基石，並且也會讓未來的婚姻生活更加幸福快樂！

普普通通就好

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

在戀愛初期，雙子座、天秤座、水瓶座這三大星座的人，對於另一半的外貌要求相當高。他們認為帶著一個長相出眾的伴侶出門，不僅能讓他們有面子，也能滿足自己的虛榮心。然而，當這些星座的人想要安定下來，尋找一個可以共度餘生的伴侶時，他們的選擇卻有了很大的改變！有一部分的他們會認為，顏值高的人容易吸眼球，自己還得時刻提防潛在的競爭對手，這種感覺會讓他們感到疲累和壓力。

當在他們尋找長期伴侶的過程中，他們會更願意選擇一個外貌普通，但可以和他們一起面對生活大小事和柴米油鹽的人。他們認為，這種平淡的生活才是他們真正想要的，也是他們能夠和對方共度下半生的關鍵。因此，他們的選擇會隨著自己的需求而變化，從一開始的追求外貌，到最後想尋找能夠一起共度生活的人，這種變化也反應出他們對於愛情和生活的深思熟慮。

純潔無邪為最好

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

在愛情的世界中，巨蟹座、天蠍座和雙魚座的人，總是以他們的敏銳觀察力和深度分析能力，讓他們在戀愛中如同偵探一般，總是能捕捉到所有的蛛絲馬跡！他們的目標不僅僅是對方的現在，更在於對方的過去。他們認為，了解對方的過去，有助於他們更好地理解和接受對方，並為未來的生活做好準備！

究其原因，巨蟹座、天蠍座和雙魚座的人，其實最不能接受的就是被背叛。他們認為，誠實和忠誠是愛情的基石，一旦被背叛就等於愛情的破滅。因此他們在選擇結婚對象時，更會特別看重對方的過去，是否都是單純且單一的感情狀態。他們需要的，是一個能和他們共享生活的人，也是一個能讓他們感到安心和放心的人。