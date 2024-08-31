不人道偵訊！柯文哲疲勞轟炸19小時　他嘆「2句話」就能搞死你

▲柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案而遭約談，從一早7點多被搜索，到深夜移送北檢複訊，長達19小時疲勞轟炸，他拒絕夜間偵訊後，不料因為並欲逕自離開，遭當庭逮捕。這讓不少網友認為非常不人道，一般上班族可能都吃不消了，何況是60多歲的阿北，「再繼續訊問，就真的像再搞疲勞轟炸，屈打成招。」

一名網友在PTT抱不平直呼，保守從早上7點半開始，柯文哲一路被轟炸凌晨2至3點，還要面對高壓訊問，「你要一般上班族這樣搞半夜開會都吃不消了，一個60歲以上的阿北這樣，他當然拒絕，非常之正常的操作！」

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原PO也假設訊問過程，可能會被問5年前某一天見了誰、做了什麼、說了什麼；6年前跟某人見面吃飯說了啥，對方說什麼；有沒有在某年見過誰，說了什麼話，「你只要說個模稜兩可的答案，『好像有』或『不確定』直接有機會把你定罪，就算不定罪也羈押你搞死你。」

對此，原PO搖頭認為，「就讓阿北先休息，隔日再戰吧，再繼續訊問，就真的像再搞疲勞轟炸，屈打成招。」

底下網友熱議，「就是故意要疲勞轟炸啊」、「這麼厲害，連詐騙都辦不好，辦政敵不擇手段」、「檢方要留只能用逮捕啊，不然他們沒有理由扣人」、「要不要宣布戒嚴，直接想抓的關一關」。